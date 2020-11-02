Veri merkezleri akıllanıyor, kendi kendini optimize ediyor

İşletmeler için BT operasyonlarını desteklemek tek başına yeterli değil ve diğer yandan çevik olmak ve inovasyon hızını artırmak adına da pazarlara yeni uygulamalar sunuyorlar. Ancak bu noktada bir sorunla karşılaşılıyor; çünkü kritik uygulamaları ve verileri barındıran altyapıyı yönetmeye odaklanmak zorunda olan bilgi teknolojileri ekibi, bu yenilikçi operasyonları destekleyemiyor. BT, bu nedenle de güvenilirliğini korumak adına çevik yapısını kaybetmek zorunda kalıyor.

Oysa bugünün şartlarında BT ekiplerinin ve işletmelerin veri merkezinde meydana gelebilecek günlük krizlerle zaman kaybetmesine imkan yok. İşte tam bu noktada HPE, vizyonunu ortaya koyarak kendi kendini onaran ve optimize eden bir veri merkezi hayalini gerçeğe dönüştürüyor. HPE, bu çözümü Nimble satın almasının ardından ortaya çıkardı ve bu sayede bulut tabanlı bir yapay zeka platformu olan InfoSight da HPE çatısı altına girdi.

InfoSight platformu, HPE ürünlerinin kullanıldığı müşterilerin lokasyonlarına bağlanarak telemetri verilerini bir merkezde toplarken bunları makine öğrenmesi ve yapay zeka kullanarak işliyor. Şirket, buradan edindiği bilgileri müşterilerine destek otomasyonu sağlamak için kullanırken, müşterilerin veri merkezlerinde kullandığı ürünlerin problem çıkarma potansiyelini gördüğünde otomatik olarak bir çağrı kaydı açıyor.

HPE, probleme dair tespitlerini ve elde ettiği diğer bilgileri bu kaydın içine yerleştiriyor. Bu noktada sorun daha önce kendi açıp kapattığı çağrılarla benzerlik gösteriyorsa, sistem otomatik olarak devreye giriyor. Dışarıdan müdahalenin gerektiği durumlarda HPE, topladığı bilgileri ilgili ekiplerle paylaşarak çözümü hızlandırıyor.

Bu sayede destek hizmetleri çok daha hızlı ve sağlıklı çalışırken, iş sürekliliğini korumak adına da müşterilere büyük bir fayda sağlanıyor.

HPE InfoSight, makine öğrenmesi metotlarını kullanarak da dünyadaki bağlı ürünleri performans açısından araştırıyor. Sık karşılaşılan performans problemlerini ortaya çıkartırken, en iyi performansın ortaya koyulduğu ideal uygulama koşulları not ediliyor. Daha da önemlisi, bu durum HPE ürünlerinin bağlı olduğu bütün katmanlar için uygulanıyor. Böylece heterojen ortamlar için de geniş katma değere sahip bir çözüm ortaya çıkmış oluyor.

Gelelim HPE Primera çözümüne... HPE, bu çözümüyle depolamaya yatırım yapan müşterilerin hizmetlerindeki gecikmeleri önlüyor, performansı daha da ileri taşımak adına veri depolama ünitesine gelen bilgi girdi çıktılarını inceleyerek bunları makine öğrenmesine tabii tutuyor. Böylece HPE, gelecek bilgileri tahmin etmeye çalışıyor.

HPE'nin bir diğer çözümü olan Akıllı Veri Platformu ise 'daha akıllı bir gelecek' mottosuyla müşterilerin hizmetine sunuluyor. HPE, bu platformuyla müşterilerine sürekli veri erişilebilirliği, performans, çeviklik ve otomasyondan olabildiğince faydalanmayı vaat ediyor.

Veri merkezlerinde risk azalırken, karmaşa yine bu platform sayesinde ortadan kalkıyor. Veri korumaya dair maliyetleri düşürürken, yapay zeka desteğiyle gerçek zamanlı kendi kendini optimize eden dünyanın en akıllı veri merkezi bileşenlerini sunuyor. Şirketler altyapılarını çevik ve güvenli bir şekilde çalıştırma fırsatına kavuşuyor.

HPE veri merkezi otomasyon çözümleri hakkında daha fazla bilgi için https://www.hpe.com/tr/tr/solutions/data-center-infrastructure.html adresini ziyaret edebilirsiniz.





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