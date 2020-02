Veri kurtarmaya duyulan ihtiyaç artıyor

Çeşitli elektronik cihazların artması, daha çok verinin oluşmasına ve dolaylı olarak veri kayıplarının da artmasına neden oluyor. Bu durumun doğal sonucu olarak da kaybolan verilerin kurtarılması talebi gittikçe artıyor. 2012’den bu yana yaşanan veri kayıplarının %400 arttığını açıklayan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, %23’lük büyüme gerçekleştiren veri kurtarma pazarının yıllar içerisinde daha da büyük hacimlere ulaşacağını belirtiyor.



Gelişmekte olan ülkelerde ihtiyaç artıyor



Dünyanın hemen her yerinde kayıp verileri kurtarmaya ve kaydetmeye ihtiyaç duyuluyor. Ancak, bazı bölgelerde talep hala diğerlerine göre daha yüksek. Araştırmalar, veri kurtarma ihtiyacının Hindistan, Japonya, Avrupa, Çin ve ABD’de yüksek rakamlarda olmasına rağmen, kötü güvenlik önlemleri, kusurlu elektronik cihazlar ve insan hatası nedeniyle veri kaybının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde de talebin yüksek oranlarda olduğunu gösteriyor. Küresel bir endişe kaynağı olan bilgisayar korsanlığına da dikkat çeken Serap Günal, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük miktarda veri kayıplarına neden olan bu durumun veri kurtarmaya duyulan ihtiyacı arttırdığını belirtiyor.



Her yıl 10 binden fazla şirket veri kurtarma hizmeti alıyor



Veri kaybı bireysel kullanıcılardan, büyük şirketlere kadar herkesi etkiliyor. Bireysel kullanıcıların zaman zaman veri kurtarma hizmeti aldığını aktaran Serap Günal, şirketlerin ise veri kurtarma hizmetleri sektörü için en büyük müşterilerden olduğunu belirtiyor. Dünya çapında ise çeşitli boyutlarda 10.000'den fazla şirket, her yıl veri kurtarma hizmetlerinden faydalanıyor. Daha fazla insan ve şirket, bilgilerini kaydetme ve koruma ihtiyacıyla karşılaştıkça, bu pazarın da büyümesi durmayacak gibi görülüyor.



Kaybolan verilerin şirketlere maliyeti yaklaşık 100 bin dolar



Veri kaybı, birçok insanın başlangıçta fark ettiğinden daha geniş bir etkiye sahiptir. Örneğin, verisini kaybeden küçük bir şirket, tüketicilerinin önemli fotoğraflarını, belgelerini ve elektronik siparişlerini kaybedebilir ya da daha büyük bir işletme finansal bilgileri, gizli belgeleri ve diğer hassas bilgileri kaybedebilir. Bu veriler kaybolduktan sonra şirket içerisinde yaşanan kesinti süresinin maliyeti ise yaklaşık 100.000 dolara kadar çıkabiliyor. Şirketlerin yarısının veri kurtarma planlarının olmadığına dikkat çeken Serap Günal, verisi kaybolan bireysel kullanıcıların ya da şirketlerin profesyonel destekler alarak ciddi zararların eşiğinden dönebileceğini hatırlatıyor.