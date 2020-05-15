Veri kurtarma işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi veri kurtarma programı önerisi

Veri kurtarma işlemleri için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz programlar yer almaktadır.

Veri Kurtarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Silinen verilerin geri getirilme işlemi programsız ciddi zahmet isteyen bir iştir. Dolayısıyla hem zamandan kazanmak hem de verileri kurtarma işlemi için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz veri programları internet ortamında yer almaktadır. Her bilgisayar kullanıcısının bilgisayarında mutlaka olması gereken programlardan olan veri kurtarma programları oldukça işe yarar programlardır. Bu sayede hiçbir verinizi kaybetmeden kurtarabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Veri Kurtarma Programı Önerisi

1) Recuva

Ücretsiz en iyi veri kurtarma programları deyince akla ilk gelen programlardan biri olan recuva programı bilinen veya bilinmeyen bütün verileri anında getiren bir veri kurtarma programıdır. Recuva programı oldukça hızlı çalışan ve sonuç alan bir programdır. Bilgisayarınızda yanlışlıkla sildiğiniz bütün dosyaları kısa süre içerisinde geri getiren bir program olan recuva programı en çok indirilen veri kurtarma programları arasında yer almaktadır.

2) Disk Drill

Bir diğer veri kurtarma programı ise disk drill programıdır. Disk drill programı en başarılı veri kurtarma programları olarak gösteriliyor. Hem mac hem de windows platformu için kullanılan bir programdır. Herhangi bir satın alma işlemi olmayan bu program tamamen ücretsiz yazılımlar ile birlikte üretilmiştir. Disk drill programı kolay kullanılan bir arayüzü vardır. 5 dakika gibi kısa süre içerisinde daha önce silmiş olduğunuz dosyaları dahi geri getirir.

3) MiniTool Power Data Recovery Free Edition

Ücretsiz olarak sunulan windows kullanıcıları için yer alan bu program oldukça kullanışlıdır. Harddisk ve SSD'de dahi silinmiş olan verileri bu program ile birlikte geri getirebilirsiniz. Oldukça süper bir yazılım ile oluşturulmuş olan bu programı ücretsiz olan veri kurtarma programları arasında en iyi bile seçebilirsiniz. Program oldukça hızlı çalışmaktadır. 3 adımda bütün silinmiş dosyalarınızı anında bu program ile birlikte tekrardan kurtarabilirsiniz. Veri kurtarmak için 4 farklı seçenek kullanıcılara sunan bu program hasar görmüş virüs bulaşmış dosyaları dahi kurtarabiliyor.

4) Free Undelete

Adından da anlaşılacağı üzere ücretsiz bir veri kurtarma programıdır. Herhangi bir nedenle silinen dosyalarınızı anında hızlı bir şekilde kurtarmak için bu programı kullanabilirsiniz. Free undelete programı diskleri de geri getiren bir programdır. Hangi disk olursa olsun o disk üzerinde tarama yaparak silinmiş olan verileri kolayca geri getiren bir programdır. Bilgisayarlarda bulunması gereken bir programdır.