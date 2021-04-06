Veri kaybına uğrayan şirketler ticari hayatına son verebiliyor

Şirketler dijitalleşti, siber güvenlikleri ise askıda kaldı. Dijitalleşmenin hızı ile birlikte verilerinin güvenliğini de aynı oranda sağlayamayan birçok şirketin ise siber saldırılar, yedekleme problemleri ve donanımsal sorunlar nedeniyle hem veri hem de maddi kayıplar yaşaması kapanmalara kadar yol açıyor. Son 5 yıl içinde yaşanan veri ihlallerinin şirketlere ortalama maliyetlerinin %12 arttığına dikkat çeken Günal, veri kaybının önüne geçmek isteyen şirketlerin profesyonel destek almaları gerektiğini belirtiyor.

Ticari Hayatları Sonlanıyor

Önemli verilere sahip olan birçok şirketin kabusu siber saldırılar ve donanımsal arızalardan kaynaklı veri kayıpları oluyor. Özellikle kişisel ve finansal verilerin güvenliğini tehlikeye sokacak birçok siber saldırı çeşidi ile mücadele etmek zorunda kalan şirketlerin bir de üzerine verilerini depoladığı donanımsal cihazlarında sorunlar yaşaması maddi ve itibar kaybını daha da artırıyor. Öyle ki yapılan son araştırmalara dikkat çeken Günal, veri kaybından muzdarip şirketlerin yaklaşık %94’ünün ticari hayatlarının sona erdiğini belirtiyor. Bunun başlıca nedenleri arasında şirketlerin veri güvenliğine dayalı yatırımları es geçmesi ve profesyonel desteklerden uzak girişimlerde bulunmasını örnek gösteren Günal, veriye sahip çıkamayan ve güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atamayan şirketlere karşı dijital dünyadaki kullanıcıların acımasız olduğunu ve şirketle iletişimini kesebildiğini net olarak gördüklerini ifade ediyor.

Verilerine Ulaşamayan Şirketler Profesyonel Destek Almalı

Şirketlerin güvenlik önlemleri arasında yer vermesinin şart olduğu veri kurtarma politikaları, titizlikle yapılması gereken bir dizi metot içeriyor. Bir veri kaybı yaşadığından şüphelenen şirketlerin, veri tabanlarında ve dosyalarında daha fazla zarar oluşmaması için emin olmadıkları hiçbir işlemde bulunmaması kritik önem taşıyor. Bilinçsizce yapılan kişisel müdahaleler ya da sorunu artırabilen işlevsiz veri kurtarma yazılımları yerine hızlı bir şekilde harekete geçilerek medyanın profesyonel ellere teslim edilmesi verilerin geri döndürülme şansını büyük ölçüde artırıyor. Bu sebeple, karmaşık vakalar ve hassas veriler başta olmak üzere uzman yardımı almak, aslında tek doğru seçenek oluyor. Günal, “Verilerime ulaşamıyorum!” diyen şirketlerin hemen bu konuda profesyonel bir firmaya başvurması gerektiğini belirtiyor.