Veri kaybına neden olan yanlışlara dikkat!

Kişisel ya da şirket verileri fark etmeksizin yaşanan veri kayıpları gittikçe artış gösteriyor. 2012 yılından beri büyük bir oranda artış gösteren veri kayıpları ve her hafta yüz binlerin üzerinde bozulan sabit disk, durumun vahametini ortaya seriyor. Hard disklerin bozulması ya da yaşanan veri kayıplarında yaşanan teknik problemlerin yanı sıra büyük payı kullanıcı hataları alıyor. Özellikle veri kurtarma hakkında doğru bilinen yanlışların veri kaybına ve cihazların da kurtarılamaz hale gelmesine sebep olduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, veri kurtarma alanında ki kayıplar yaşatan 5 yanlış efsaneye dikkat çekiyor.

1. Katı hal sürücüler, sabit sürücülerden çok daha güvenilirdir. Katı hal sürücülerinin hareketli parçaları yoktur ve bu nedenle doğrudan fiziksel hasara daha az duyarlıdırlar. Muhtemelen daha güvenilirler, ancak bu, kullanıcının veri depolama alışkanlıkları ve SSD'nin çöp toplama yöntemi de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır.

2. Bir sabit diskteki verileri bir dondurucuya koyarak kurtarabilirsiniz. 1990'ların sonunda, birçok veri kurtarma laboratuvarında sabit disklerin okuma / yazma kafalarındaki sorundan dolayı verileri kopyalamak adına soğutmak için özel dondurucular vardı, ancak bu günlerde kullanılmayan bir teknik. Bunun nedeni de sabit sürücü yoğunluklarının 1990'lardan bu yana önemli ölçüde genişlemesi ve okuma / yazma kafası teknolojisinin çok ileri boyutlara taşınması. Bu günlerde, bir sabit diskin dondurulması kesinlikle iyileşme durumunu olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca, bu tekniği deneyen kullanıcılar genellikle bu amaç için tasarlanmış özel soğutuculara erişemezler. Sürücülerini buzdolaplarına koyarak, cihazlarını neme maruz bırakıyorlar ve bu da sürücünün sıcaklığı donma seviyesinin altına düşmesinden dolayı sorunlara neden oluyor.

3. Veriler silindiğinde sonsuza dek kaybolur. Bu ifadenin doğruluğu işletim sistemine, dosya sistemine ve medya türüne bağlıdır. Ancak genel olarak konuşursak, silinen dosyalar kurtarılabilir. Bir dosyayı sabit sürücüden sildiğinizde, sürücü yalnızca boş alanı kullanılabilir olarak işaretler. Sürücünün daha fazla veri yazması gerektiğinde, bu kullanılabilir alanın üzerine yazarak silinen dosyayı kalıcı olarak ortadan kaldırır. Bu nedenle, önemli bir dosyayı yanlışlıkla sildiyseniz, en iyi seçeneğiniz bilgisayarınızı hemen fişten çekip sürücüyü bir veri kurtarma şirketine götürmektir.

4. Hemen hemen her şeyi kurtarmak için veri kurtarma yazılımı kullanabilirim. Fiziksel olarak zarar görmüş cihazınızda veri kurtarma yazılımı çalıştırmak olacak tam bir iyileşmeyi de önler. Manyetik malzemenin eksik, okuma / yazma kafalarının fiziksel olarak zarar gördüğü bir cihazda veri kurtarma yazılımı ile veri kurtarılamaz.

5. Veri kurtarma şirketleri sabit sürücüleri tamamen onarır. Bir anlamda, veri kurtarma teknisyenleri belirli durumlarda geçici olarak sabit sürücüleri onarırlar. Hasarlı bileşenleri değiştirir ve söz konusu sürücüyü kısmen işlevsel duruma getirir. Burada anahtar kelime kısmendir. Çünkü sabit bir arıza, bir sürücünün işlevselliğini büyük ölçüde etkiler, bu nedenle sürücü nadiren çalışır ve bu nedenle bir müşterinin sabit sürücüsünü mükemmel şekilde işlevsel bir duruma getirilir ibaresi tam anlamıyla doğru değildir. Bunun yerine, kullanıcının istediği ve kurtarılabilen verileri başka cihazlara kopyalanabiliyor.

Günal, “Verilerime ulaşamıyorum!” diyen şirketlerin hemen bu konuda profesyonel bir firmaya başvurması gerektiğini belirtiyor.