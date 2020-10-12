Veri kaybına neden olan 'bozuk havalara' dikkat!

Veri kaybı, olumsuz hava koşullarından dolayı sıkça yaşanan bir problem haline geliyor. Yazın cihazların aşırı ısınmaları, sonbahar ve kış aylarında ise yağmur, fırtına veya soğuk havalar cihazları ciddi derece etkiliyor. Bu dönemlerde veri kayıplarında artış yaşanmasına kullanıcıların da dikkatsizliğinin katkı sağladığını aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, depolama cihazlarını bu gibi durumlarda olası bir hasardan korumak ya da hasar sonrası yanlış müdahalede bulunmamak adına kullanıcıların bilmesi gerekenleri paylaşıyor.

YILDIRIM DÜŞMELERİNE VE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DİKKAT!

Sonbahar mevsiminde artış gösteren şiddetli yağmurlar, trafiği ya da sosyal hayatı etkilediği gibi cihazların çalışma durumlarını da etkileyebiliyor. Özellikle evden çalışılan bir dönem içerisinde iş için kullanılan cihazlarda yaşanabilecek sorunlar konusunda kullanıcıları uyaran Serap Günal, yıldırım düşmelerinin bu dönemde ani veri kayıpları yaşatabileceğine, böyle bir zararı önlemek için güç kaynağı ile cihazların elektrik kablosu arasında bir voltaj sabitleyicinin kullanılmasını gerektiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda elektrik kesintilerine karşı da kullanıcıların tedbirli olmasını öneren Günal, cihazların ani kapanmalara uğramasını engelleyecek çözümlerle veri kaybının önüne geçecek önlemler alınmasının altını çiziyor.

HAVADAN DOLAYI ETKİLENEN CİHAZLARDA BUNLARI YAPMAYIN

Günal, hava koşullarından dolayı etkilenen cihazlarda verinin kurtarılması için uzak durulması gereken hataları sıralıyor.

1. Hasarlı laptop, masaüstü bilgisayar, telefon, tablet ya da hard diskleri çalıştırmayı kesinlikle denemeyin.

2. Verilerinizin tamamen kaybolmasını önlemek adına zarar gören hiçbir diskin ya da sunucunun içini açıp parçalara ayırmayın ya da temizlemeye çalışmayın.

3. Yağmur gibi nedenlerle sıvı temasına maruz kalan cihazları açıp kurutmaya çalışmayın. Saç kurutma makinesi gibi cihazların maruz bıraktığı sıcak, diskleri aşındırarak hasarı artırır. Diski nemli haliyle bırakıp profesyonel ellere teslim etmek ise veri kurtarma şansını artıracaktır.

4. Fiziksel hasar görmüş bir hard diskteki verileri, veri kurtarma yazılımı aracılığıyla kurtarmayı denemeyin. Bu tür yazılımlar, sadece tamamen çalışan ve böyle bir hasara sahip olmayan disklerde işe yarar.

5. Zarar ne kadar ciddi gözükürse gözüksün, verilerinizin kurtarılamayacağına emin olup verinizden vazgeçmeyin. Medyanızla bir profesyonel veri kurtarma hizmetlerine başvurarak veri kurtarma seçeneklerinizi ve şansınızı öğrenin.



