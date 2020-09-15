Veri ihlallerinin şirketlere maliyeti 4 milyon doları buluyor

524 kuruluş üzerinde gerçekleştirilen Veri İhlali Raporu 2020 Maliyeti araştırma sonuçları, şirketlerin veri ihlallerinden dolayı ciddi zararlar gördüğünü ortaya çıkardı. Veri ihlallerinin şirketlere yıllık ortalama maliyetinin 3,86 milyon dolar olduğunu ortaya çıkaran araştırmada, her bir veri kaydı ihlalinin maliyetinin 140 ile 170 dolar arası değiştiği de raporlandı. Yaşanan ihlallerde siber saldırıların yanı sıra verilerin yanlış ortamlarda saklanmasının önemli paya sahip olduğunu belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, siber güvenlik risklerini en aza indirmek için şirketlerin uygulaması gereken adımların olduğunu dile getiriyor.

KAYIT BAŞINA ÇALINAN VERİLER 146 DOLARA, KİŞİSEL VERİLERSE 175 DOLARA MAL OLUYOR

Veri kaydı başına şirketlerin maliyetlerinde de ihlalin gerçekleştiği veri türü önem arz ediyor. Her 10 kuruluştan 8’inin kişisel verilere yönelik özel bir odak saldırının olduğunu raporladığı araştırmada, çalınan ya da kaybolan veriler şirketlere kayıt başına ortalama 146 dolara mal olurken, kişisel verilerin kayıt başı maliyeti ise 175 dolarlara çıkıyor. Ayrıca bu veri ihlallerinin şirketlerde uzun süreli iş sürekliliği kaybı da yaşattığını hatırlatan Gürsel Tursun, hem itibar hem de maddi kaybın şirketlere büyük darbe vurabildiğinin altını çiziyor. Şirketlerin taşıdıkları siber risklere karşı bir yol haritasına sahip olmamalarının en önemli eksiklerinden biri olduğunu dile getiren Tursun’a göre, siber risklerini azaltması gereken şirketlerin dikkat etmesi gereken 7 önemli adımı sıralıyor.

1. Çalışan eğitimine öncelik verin.

2. Güvenli yama ve güncelleme süreci oluşturun.

3. Kimlik doğrulamalarına başvurun.

4. Hesaplara erişimleri kontrol edin.

5. Verileri yedeklemeyi unutmayın.

6. Mobil cihazların güvenliğini artırın.

7. Profesyonel destek almaktan kaçınmayın.



