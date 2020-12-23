Veri hırsızlığının önüne geçmek için 5 önemli kural

Kullanıcıların bireysel bilgilerini kopyalayan ve bu bilgilerle hem maddi hem de manevi zararlara yol açan veri hırsızları, kullanıcıları zor duruma düşürüyor. Veri hırsızları, kullanıcıların uygulamalara girdikleri kişisel bilgilerini çalarken uygulama içi satın almalar esnasında banka hesaplarını da kopyalıyor. Özellikle para kaynaklı olan bu saldırıların arkasında kullanıcılara ait özel fotoğrafları ve belgeleri çalma gibi kötü niyetli girişimlerin de olduğunu belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, veri hırsızlığının tehlikeli sonuçlarıyla karşılaşmadan önce önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Kötü Amaçlı Yazılımların Çoğunu Veri Hırsızları Oluşturuyor

Veri hırsızlığı, gün geçtikçe şirketler ve kullanıcılar için tehdit olmaya devam ediyor. F-Secure tarafından paylaşılan araştırma raporu verilerine göre, kullanıcıların karşılaştığı kötü niyetli 20 yazılım tehditlerinin 18’ini veri hırsızları oluşturuyor. Bu yazılımların başında ise veri hırsızlığının bir türü olan LokiBotlar geliyor. LokiBotların, hackerler tarafından gönderilen e-postalardaki kötü amaçlı bir eke tıklanmasıyla cihazlara yerleşerek klavyede yazılanları kopyaladığını ve bu bilgileri hackerlere iletme işlevi gördüğünü belirten Gürsel Tursun, kullanıcıların bu eklere tıklarken daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Büyük Çoğunluğu Spam E-Postaları ile Gerçekleşiyor

Veri hırsızlığı gibi kötü amaçlı yazılım saldırılarının çoğu, kullanıcıları spam e-postaları ile tuzağa düşürüyor. E-postalarda kullanılan “ücretsiz”, “acele et” ve “hediye” gibi ifadeler kullanıcıları bağlantıya tıklamak için harekete geçirirken bu bağlantıya tıklayan birkaç kişinin bilgileri bile hackerlerin fazla miktarda para çalmasına olanak tanıyor. Özellikle kampanya başlığı altında iletilen bu e-postalarda kullanılan tekniklerin çeşitliliğine dikkat çeken Gürsel Tursun, SMS, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi platformlar yoluyla da kullanıcıların tuzaklara çekildiğini belirtiyor.

Veri Hırsızlarından Korunmanız İçin 5 Önemli Adım

Veri hırsızlığına karşı şirket çalışanlarını ve bireysel kullanıcıları uyaran Tursun, veri hırsızlarından korunmak için izlenmesi gereken 5 önemli adımı sıralıyor.

1. Bilgisayarlarınıza etkili bir anti-malware yazılımı kurun. Kendinizi veri hırsızlarına karşı korumanın ana yolu, bilgisayarınıza iyi yazılımlar yüklemektir. Bu tür yazılımlar, cihazlara erişmeye çalışan veri hırsızlarını algılayarak büyük hasarların önüne geçiyor.

2. Cihazlarınızda tarama koruması kullanın. Veri hırsızlığı gibi kötü niyetli yazılımların çoğu güvenli olmayan web sitelerinden cihazlara yayılıyor. Bu tür web sitelerine ziyareti kısıtlayan tarama koruması, veri hırsızlığına karşı kullanıcıları uyarıyor.

3. Bankacılık işlemlerinizde dikkatli olun. Veri hırsızlığının en yaygın nedenini maddi kazanç oluşturuyor. Cihazlarda kullanılan banka bilgilerini otomatik tanımlama altında cihazlara kaydetmek hackerlerin işini kolaylaştırıyor.

4. Şifre yöneticisi kullanın. Şifre yöneticileri, kişisel şifre verileri cihazlara girilse bile kullanıcıları koruyor. Şifrelerin çalınması durumunda suçluların tüm hesaplara değil, yalnızca bir hesaba erişim sağlamasını sağlayarak büyük tehditleri azaltıyor.

5. Çok faktörlü kimlik doğrulama adımlarını kullanın. Cihazlara girilen banka bilgileri gibi kişiler veriler, hackerlerin en önemli odak noktasında yer alıyor. Çok faktörlü kimlik doğrulamaları, şifreler çalınsa bile kullanıcıların şifrelerine ek olarak diğer bilgilerini doğrulamalarını isteyerek kullanıcıları koruyor.



