Veri bilimiyle geleceği tasarlamak isteyenleri buluşturan hackathon
McKinsey & Company’nin veri bilimi alanında uzmanlığını derinleştirmek isteyenler için başlattığı online hackathon PROHACK için görev detayları ve veri setleri açıklandı. Katılımcılara şirketin küresel uzmanlığı ve çözümleri ile kendilerini geliştirme fırsatı sunan hackathon’a başvurular, 21 Haziran’a dek sürecek. Aynı zamanda PROHACK’in 20 finalist ekibi para ödülünün sahibi olacak.
PROHACK, 21 Haziran tarihine dek başvuru almaya devam ediyor. 18 Mayıs’ta açıklanan görev detayları ve veri seti doğrultusunda veri bilimi tutkunları, gelişmiş analitiklerle yenilikçi çözümler yaratmaya davet ediliyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan katılımcılara açık olan PROHACK’e bireysel ya da maksimum 4 kişilik takımlar halinde başvurulabiliyor.
PROHACK, McKinsey’nin veri bilimi, analitikler ve makine öğrenimi gibi yeni nesil teknolojiler alanındaki güçlü deneyimi ve uzmanlığının bir yansıması. Şirket, bu uluslararası buluşma ile bir yandan veri bilimi alanına daha fazla uzmanın kazandırılmasını bir yandan da küresel deneyimini katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor.
Bu kapsamda veri bilimi alanına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan PROHACK, 25 Haziran’da açıklanacak 20 finalisti de para ödülü ile destekleyecek.
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