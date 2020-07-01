Veri analitiği şirketlerin performansını yükseltiyor

Tüketici araştırmalarına odaklanan Kimola, bu kapsamda herkesin internet üzerinden ücretsiz deneyimlenebilen hızlı, kararlı yazılım ürünleri geliştiriyor. Kimola’nın ürünleri sağlık, tütün, bankacılık, otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörden kurumlar tarafından pazarlama ve tüketici araştırmaları süreçlerini kolaylaştırmak üzere kullanılıyor.

Kimola, Microsoft’un Türkiye’de desteklediği 4 projeden birisi olarak çalışmalarına Microsoft İnovasyon Merkezi’nde başladı ve 2014 yılında burada şirketleşti. Türkiye’de gösterdiği faaliyetlerin yanında 2019 yılında San Francisco’da ilk yurtdışı ofisini kurdu. Bugün ABD başta olmak üzere İngiltere ve Brezilya gibi aktif satış faaliyeti gösterdiği ülkelerin süreçlerini de buradan yürütüyor.

Küresel pazara açılabilmek için yaptığı çalışmaları hızlandırmak amacıyla 2018 Mayıs ayında StartersHub, 500 Startups ve Uğur Şeker’in katıldığı bir turla 225.000 USD değerindeki ilk yatırımını aldı.

Farklı 15 hedef kitlenin yaşam stilini aynı anda takip edebilmek adına Kimola’nın Sosyal Araştırma Platformu’nu kullanan Nike, 50.000 futbolseverin en sevdiği lokasyonlardan çıkarım yaparak Bayrampaşa mağazasını futbol temasına dönüştürdü ve %210 satış başarısı yakaladı.

Kimola aynı zamanda JTI Türkiye için geliştirdiği veri odaklı satış stratejileri ile dünya çapında JTI için yapılan bütün pazarlama odaklı aksiyonlar arasında Global Best Practice ödülünü aldı.



