VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü süreci ertelendi

Veri sorumlularının gerçek kişiye ait elde ettikleri veriyi işlemesi, koruması ve saklaması, KVKK yükümlülüklerine uyulması açısından önem arz ediyor. KVKK nezdinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin en önemli noktalardan biri olan VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü için son tarih ise Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Veri sorumlularının fiziki olarak kapalı kalması ve gereken hazırlıklarını tamamlayamamasının bu kararın oluşmasına neden olduğunu aktaran Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, hem kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmaları hem de kayıt ve bildirim yükümlülüğü için gerekli son çalışmaların belirtilen tarihe kadar gerçekleşmesi konusunda veri sorumlularını uyarıyor.

Salgın Kayıt Sürecini Erteledi

30 Haziran’a kadar belirli şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim sürecini tamamlamaları gerekiyordu. Ancak tüm dünyayı bir çıkmaza sokan koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıklarını yapamayan ve kayıt tarihine yetişemeyen birçok veri sorumlusu oldu. Sektör temsilcilerinin Kurul ile görüşmeleri neticesinde alınan kararla birlikte tarih bir kez daha ertelendi. Kurulun aldığı kararın yerinde ve isabetli olduğunu belirten Serap Günal, olağanüstü bir durum içerisinde geçirilen günlerde hazırlıklarını tamamlayamayan birçok veri sorumlusuna bu fırsatın verilmesi gerektiğini aktarıyor. KVKK uyumluluğu için en önemli adımlardan birinin VERBİS kayıt ve bildirim süreci olduğunu hatırlatan Günal, belirli şartları taşıyan veri sorumlularının belirlenen son tarihlere kadar titizlikle hazırlıklarını tamamlamaları ve süreci bitirmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Bildirim İçin Farklı Tarihler Bulunuyor

KVKK yıllık çalışan sayısı ve mali bilanço toplamına göre veri sorumlularına farklı tarihler belirledi. Kurulun aldığı son kararda yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30 Eylül 2020 tarihine ertelenirken, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin ise 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kayıt Olmayanlara 1 Milyon TL’ye Kadar İdari Para Cezası

Belirlenen yeni tarihlere kadar kayıt ve bildirim yaptırmayan veri sorumlularını kötü sürprizlerin beklediğini ifade eden Serap Günal, hiçbir işlem gerçekleştirmeyen veri sorumlularına 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğinin altını çiziyor. Ayrıca kişisel verilerle ilgili veri sorumlularının sadece VERBİS ile ilgili aksiyonları almasının da yeterli olmadığını belirten Günal, VERBİS kaydı dışında da veri sorumlularının diğer gerekli KVKK yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini aktarıyor.

“VERBİS’e Kayıt Olmadan Önce X-Ray’i Çekin”



Veri sorumlularının tüm departman ve birimleri ile görüşülüp adeta x-ray’inin çekilmesi gerektiğini aktaran Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, hangi kişisel verilerin işlendiğini, hangi özel nitelikli kişisel verilere temas edildiğini, bu verilerin kimlerle paylaşıldığının öğrenilmesi gerektiğini aktarıyor.Kişisel veriler için saklama işlemi yapılıyorsa bunun süresi gibi bilgilerin tüm departmanlarda bilgi girişi yapan çalışanlarla tespit edilmesi gerektiğini de belirten Günal, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması bu nedenle önemli olduğunu ve sonrasında bu veri envanteriyle birlikte VERBİS Veri Siciline tescil işleminin kolaylıkla yapılabileceğini ifade ediyor.



