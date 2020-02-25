Veeam’in Bilgi Güvenliği Başkanı pozisyonuna Gil Vega getirildi

Veeam Software, Bilgi Güvenliği Başkanı (CISO) görevine Gil Vega’yı getirdi. Vega, daha önce CME Group Şirketi’nde Genel Müdür ve CISO görevlerinin yanı sıra Washington’da bulunan ABD Enerji Bakanlığı ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nde Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Yardımcı Başkan ve Bilgi Güvenliği Başkanı olarak olarak görev yaptı.Vega yeni görevinde Veeam’in vizyon ve stratejisini kurmak, geliştirmek, yürütmek ve mevzuata uygunluğundan emin olmaktan sorumlu olmanın yanı sıra; Veeam’in enformasyon varlıkları ve çözümleri için gereken gizlilik ve güvenlikten ve müşterilerin kritik verilerinin korunmasından da sorumlu olacak. Önceki yıllarda ABD Savunma Bakanlığı (DoD) ve İstihbarat Komitesi’nde siber güvenlik liderliğini yürütmüş olan Vega, Veeam’in üst düzey yönetim kadrosunda yer alacak ve Veeam CEO’su Bill Largent’e rapor verecek.

22 yılı aşkın sektör tecrübesi ile tam anlamıyla bir güvenlik uzmanı olan Vega, Veeam’e katılmadan önce Chicago merkezli, yılda yaklaşık 1 katrilyon ABD Doları değerinde 3 milyon kontratı idare eden, borsa operatörlüğü ve türev piyasalarının lider şirketi CME Group Inc.’de, global siber güvenlik, teknoloji risk ve uyumluluğu alanlarında Genel Müdürlük ve CISO görevlerini yürüttü. Vega ayrıca ABD Federal Hükümet Kidemli Yönetici Servisi üyesi idi ve aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığında ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nde Yardımcı CIO ve CISO olarak görev yapıyordu.

Vega, Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvencesi alanlarında lisans ve lisans üstü derecelere sahip. Virginia Eyaleti’nde Charlottesville Federal Executive Institute mezunu olan Vega, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası, Just Causes muharebe operasyonlarına katıldı ve ABD Ordusu Onur Gazisi ünvanına sahip oldu.