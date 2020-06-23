Veeam Availability Orchestrator v3 duyuruldu: İşte özellikleri

Bulut Veri Yönetimi sağlayan Yedekleme Çözümleri şirketi Veeam Software, işletmelere tüm iş yükleri için özel üretim Felaket Kurtarma (DR) planlama ve uyumluluk çözümü sunan, Felaket Kurtarmayı basitleştiren ve geliştiren, iş sürekliliğini sağlayan yeni çözümü Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3’ü ve Yeni Felaket Kurtarma Paketini tanıttı.

Veeam, geliştirdiği tüm çözümlerde inovasyonu basitleştirme prensibiyle birlikte son dönemde şirketlerin evden çalışma modelini benimsemelerini de göz önünde bulundurarak, her zaman müşterilerinin ve iş ortaklarının veri ve iş sürekliliği ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Veeam CTO’su ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Danny Allan piyasaya yeni sundukları VAO v3 çözümü ile ilgili şunları söyledi: “Daha yüksek iş değeri sağlamak üzere manuel olarak yürütülen süreçleri otomatikleştirmek ve etkin olmayan verilerin potansiyelini ortaya çıkarmak çevik bir işletmenin anahtarıdır. VAO v3, felaket kurtarma ve taşıma işlemleri için akıllı bir düzenleme ve test olanağı sunarak iş sürekliliğini sağlıyor. VAO v3, Veeam’in ileri kurtarma teknolojileri sayesinde Felaket Kurtarma ve taşıma planlamalarında sürekli tekrar eden ve zaman alan işleri ortadan kaldırıyor.”

Bu yeni sürüm, NetApp ONTAP anlık görüntüleri için tam kurtarma düzenleme desteği sunarak, kullanıcıların Veeam destekli yedeklemeler ve çoğaltmalar ve dizi tabanlı çoğaltma ile genişletilebilir kurtarma düzenlemeleri sayesinde her ölçekteki BT hizmetlerinin sürekliliğini sağlıyor. VAO v3, tek bir uygulamadan tüm sitelere kadar tek bir tıkla felaket kurtarma planlarını otomatik olarak test ederek, dinamik olarak belgeleyerek ve yürüterek, işletmelerin gerekli DR planlama ve uyumluluk düzeylerini elde etmelerine yardımcı olabilecek benzersiz bir yetenek yelpazesi sunuyor.

VAO’nun Veeam ve NetApp ONTAP kullanıcılarına sağladığı avantajları şöyle sıralamak mümkün:

Hizmet kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarın NetApp ONTAP anlık görüntüleri ve Veeam destekli yedeklemeler ve replikalar için tam kurtarma düzenleme desteğiyle tüm uygulamalar ve veriler için sıfıra yakın RTO'lar(Recovery Time Objective) ve RPO'lar(recovery point objective) sağlar.



Operasyonel Verimliliği Sağlayın Felaket Kurtarma ve geçişleri kapsamlı tek tıklamayla düzenleme ve otomasyonla yaparak manuel ve pahalı süreçleri ortadan kaldırır.



Güvenli Planlama Sağlayın Felaket Kurtarma planlarının kurtarılabilirliğini ve otomatik, kesintisiz test ve belgeleme ile uyumluluk stratejisini sürekli doğrulayın.

Ayrıca, VAO v3, mevcut Veeam Backup & Replication veya Veeam Availability Suite kullanıcıları için ideal olan yeni DR Paketi teklifiyle gerekli Felaket Kurtarma (DR) planlamasını tüm iş yükleri için erişilebilir hale getirir, amaca yönelik tasarlanmış bir DR planlama ve uyumluluk çözümü sunar. VAO v3’ün 30 gün içinde kullanıma sunulacak.

Veeam, VAO v3’a ek olarak, VeeamON 2020’de önümüzdeki günlerde piyasaya sunacağı yeni çözümleriyle ile ilgili de ipuçları verdi.

Microsoft Office 365 için Yedekleme v5

Şirketlerin evden çalışma modelini benimsemesiyle birlikte, çalışanların üretken kalmak ve iletişim kurmak için kullandıkları Microsoft Teams günlük 75 milyondan fazla etkin kullanıcıya kadar ulaştı. 120.000'den fazla kuruluş tarafından indirilen, 12 milyondan fazla kullanıcı posta kutusunu temsil eden Microsoft Office 365 için Veeam Yedekleme’nin en son sürümü Veeam'in en hızlı büyüyen ürünü oldu.

Yeni Microsoft Office 365 için Yedekleme v5, Microsoft Teams için yerel yedekleme ve kurtarma sunarak Teams verileri için kurtarmayı sağlayacak.

Teams için Yerel API’lerle Veeam, Microsoft Teams için yerel yedekleme ve kurtarma işlemlerine yeni bir yaklaşım sunacak

Güvenilir Teams Yedekleme: Sadece Teams verilerini değil aynı zamanda kanalları, ayarları ve sekmeleri de korur.



Sektör lideri Geri Yükleme: Ekipler için hızlı ve kolay bir kurtarma deneyimi sağlar.



e-Bulma: Teams bileşenlerinde ayrıntılı arama ve bulmayı etkinleştirir.

Microsoft Office 365 için Veeam Yedekleme v5, 2020 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sunulacak.



