Ve İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle İngilizce And İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Ve İşareti Nasıl Yapılır?

İngilizce and olarak geçen ve yani & işareti çeşitli işlemler için oldukça gerekli işaretler arasında yer almaktadır. Ve yani and işaretini klavyeden yapmak ancak nasıl yapıldığı bilmeyen kişiler, yeterli bilgiye sahip olmak istemektedir. Ve yani and işaretini klavyede Windows 10, 8 ve 7 işletim sisteminde yapabilmek için klavyedeki Shift tuşu ile 6 tuşuna aynı anda basmak gerekmektedir.

Klavye ile İngilizce And İşareti Yapımı (Windows 10, 8 , 7 ve Mac)

Hayatın her alanında oldukça yardımcı olan ve çeşitli işlemleri halletmemizi sağlayan bilgisayarlarda klavye ile farklı işaretler yapılabilmektedir. İşaret veya semboller, bazı durumlarda hayati önem taşıyor. Bu tür İngilizce işaretlerden birisi de and yani ve işaretidir.

