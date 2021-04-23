VCARD dosyası nedir ve nasıl açılır? VCARD dosyası açma işlemi ve program önerisi

Günümüzde bilgisayar kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanıcıları da karşılaştıkları dosyaların ne işe yaradıklarına her geçen gün daha fazla dikkat etmeye başladılar. VCARD dosyası iletişim bilgilerini depolamak için kullanılmakta olan bir dosya formatı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler için veya bir kişi için kullanılmakta olan bilgileri VCARD dosyaları içinde depolamak mümkündür.

VCARD Dosyası Nedir?

VCARD dosyası, .vcf dosya uzantısına sahip olan bir dosya olarak ifade edilebilir. VCARD dosyaları, iletişim bilgilerini depolamak için kullanılmakta olan bir dosya türüdür. VCARD dosyaları düz birer metin dosyaları olarak görülmektedir. Aynı zamanda bu dosyaların içerisinde kişi ile ilgili birçok bilgi de yer alabilmektedir. İsim bilgileri, e posta bilgileri, telefon numarası ve fiziksel adres bilgileri de VCARD dosyası içerisinde bulunan bilgiler arasında yer alır.

VCARD Dosyası Nasıl Açılır?

VCARD dosyası iletişim bilgilerini görüntüleme izni bulunan programlar aracılığı ile açılabilir. Genel olarak VCARD dosyalarını açmak için kullanılan en yaygın yol adres defterini telefonda veya bilgisayarda bulunan ve çevrim içi olarak ulaşılabilen bir programa aktarılmasıdır. VCF uzantılı dosyaları e-posta aracılığı ile de birçok cihazda görüntüleyebilir ve açabilirsiniz.

VCARD Dosyası Açma İşlemi

Eğer yüklü olan programları kullanarak VCARD dosyalarını açmayı başaramazsanız kullanmak istediğiniz programın yazılım geliştiricileri ile iletişime geçebilirsiniz. Böylece yazılım güncellemesi ile birlikte programı açmanızda mümkün olacaktır. VCARD dosyalarını açmayı denediğiniz programla ilgili bir sıkıntı oluşursa farklı bir program ile dosyanızı açmayı da deneyebilirsiniz.

Program Önerisi

VCARD dosyalarını açmak için genel olarak tercih edilmekte olan programlardan biriside Apple Calendar olarak bilinmektedir. Çok popüler bir uygulama olmasına rağmen tercihe göre farklı programlar da indirilerek kullanılabilir. Program tercihi tamamen kullanıcının istediğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.