Vatan Bilgisayar, Dünya Oyuncular Günü'nü kutladı
Vatan Bilgisayar 29 Mart 2019’da Topkapı mağazasına özel; Vatan Gaming Arena’da oyuncular için yeni bir Oyun Deneyim Alanı’nın açılışını gerçekleştirmişti. Bu yıl da Vatan Bilgisayar; oyun severlere ve Dünya Oyuncular Gününe özel kampanyalarla “notebooktan kulaklığa, klavye ’den mouse’a, tüm bilgisayar parçalarından monitöre ve oyun konsoluna” ait ürünleri oyuncularla buluşturdu.
Aynı zamanda Vatan Gaming Arena Oyun alanını oyun severlere ithaf ederek “worldgamersday” hashtag ile ilk defa bu günü hizmete sunan firma oldu.
Vatan Gaming Arena; oyun severlerin tüm oyun ekipmanları ile deneyimleyebileceği bir alan olarak oyun dünyasına kapılarını açıyor. Bu alanda kullanıcılar her oyun konseptine uygun olarak üretilen ürünleri özel olarak tasarlanmış setlerde bilgisayar, konsol, telefon, klavye, mouse, kulaklık vb. donanımlar ile oyun oynama ve test etme imkanına sahip.