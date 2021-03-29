MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriVatan Bilgisayar, Dünya Oyuncular Günü'nü kutladı
GeriTeknoloji Vatan Bilgisayar, Dünya Oyuncular Günü'nü kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Vatan Bilgisayar, Dünya Oyuncular Günü'nü kutladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vatan Bilgisayar, Dünya Oyuncular Günü'nü kutladı

Vatan Bilgisayar 29 Mart 2019’da Topkapı mağazasına özel; Vatan Gaming Arena’da oyuncular için yeni bir Oyun Deneyim Alanı’nın açılışını gerçekleştirmişti. Bu yıl da Vatan Bilgisayar; oyun severlere ve Dünya Oyuncular Gününe özel kampanyalarla “notebooktan kulaklığa, klavye ’den mouse’a, tüm bilgisayar parçalarından monitöre ve oyun konsoluna” ait ürünleri oyuncularla buluşturdu.

Aynı zamanda Vatan Gaming Arena Oyun alanını oyun severlere ithaf ederek “worldgamersday” hashtag ile ilk defa bu günü hizmete sunan firma oldu. 

Vatan Gaming Arena; oyun severlerin tüm oyun ekipmanları ile deneyimleyebileceği bir alan olarak oyun dünyasına kapılarını açıyor. Bu alanda kullanıcılar her oyun konseptine uygun olarak üretilen ürünleri özel olarak tasarlanmış setlerde bilgisayar, konsol, telefon, klavye, mouse, kulaklık vb. donanımlar ile oyun oynama ve test etme imkanına sahip.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi