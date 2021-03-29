Vatan Bilgisayar, Dünya Oyuncular Günü'nü kutladı

Aynı zamanda Vatan Gaming Arena Oyun alanını oyun severlere ithaf ederek “worldgamersday” hashtag ile ilk defa bu günü hizmete sunan firma oldu.

Vatan Gaming Arena; oyun severlerin tüm oyun ekipmanları ile deneyimleyebileceği bir alan olarak oyun dünyasına kapılarını açıyor. Bu alanda kullanıcılar her oyun konseptine uygun olarak üretilen ürünleri özel olarak tasarlanmış setlerde bilgisayar, konsol, telefon, klavye, mouse, kulaklık vb. donanımlar ile oyun oynama ve test etme imkanına sahip.