Varus Counter (Ct) - Varus Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
Varus Counter League of Legends karakterleri arasında yer alır. Oyunun çok fazla sevilmesi sebebi ile pek çok oyuncu Lol oynar. Ancak oyunu iyi bir şekilde oynamak için karakterleri iyi bir şekilde öğrenmek gerekir. Varus karakterinin güçlü ve zayıf düşmanlarını ve yeteneklerini derledik.
Lol oyununun en güzel yanlarından bir tanesi her karakterin kendine özgü hikayesi vardır. Dolayısıyla Varus karakterinin de bir hikayesi vardır.
Varus Counter
Varus'un uzun adı Varus İntikam Okudur. Varus Kadim Darkinler arasında bulunur. Varus düşmanlarını öldürmeden önce onlara eziyet etmekten hoşlanmaktadır. Bu karakter Büyük Darkus savaşı sonucunda yakalanıp hapse gönderildi. Fakat yıllar sonra iki Ionia'lı avcı farkında olmadan Varus'u serbest bırakmıştır. Varus artık lanetli bir oku taşımak ile görevlendirildi. Şimdilerde ise kendini tuzağa düşürenlerden intikam almanın peşindedir.
Varus Counter Karşı Güçlü Rakipleri
l Leona
l Blitzcrank
l Graves
l Tristana
l Lucian
l Sivir
Varus Counter Karşı Zayıf Rakipleri
l Twitch
l Draven
l Quinn
l Jinx
l Vayne
l Caitlyn
Varus Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Canlı İntikam: Varus bu yeteneği ile düşmanını öldürmek ya da etkisiz hale getirmek için geçici olarak Saldırı hızı elde etmektedir. Eğer karşısındaki düşman şampiyonsa o zaman alacağı bonus daha fazla olmaktadır.
Deşen Ok: Varus yayını gererek okunu atmaya hazırlandığı zaman bu süreyi ne kadar uzatırsa menzil genişliği de o derece artmaktadır. Bunun yanında daha güçlü bir atış yaparak daha yüksek bir hasar da vermektedir.
Maraz Sadağı: Varus'un gerçekleştirmiş olduğu normal saldırılar ekstradan büyü hasarı oluşturur. Bunun yanında Maraz da verir. Varus'un sahip olduğu diğer yetenekler fazladan hasar vermenin yanında Maraz'ın patlamasını da sağlarlar.
Ok Yağmuru: Varus bu yeteneği ile zeminin hasar görmesini sağlayan ve bunun dışında düşmanlarının da fiziksel olarak zarar görmesine neden olan ok yağmuru yapmaktadır. Ok yağmuru sonucunda kötüleşen zemin düşmanların da yavaşlarına sebep olmaktadır.
Musibet Zinciri: Varus bu yeteneği sayesinde ilk çarptığı şampiyonda hasara neden olan bir musibet yollar. Sonrasında ise bunun etkisi çevredeki düşmanlara da geçer ve onlar da etkilenir.
Varus Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları
Varus'un kendisinden güçlü olan şampiyonlara karşı pek şansı yoktur. Bu nedenle Varus karşısına çıkarılan şampiyonların iyi bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.
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