Varus Counter (Ct) - Varus Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Lol oyununun en güzel yanlarından bir tanesi her karakterin kendine özgü hikayesi vardır. Dolayısıyla Varus karakterinin de bir hikayesi vardır.

Varus Counter

Varus'un uzun adı Varus İntikam Okudur. Varus Kadim Darkinler arasında bulunur. Varus düşmanlarını öldürmeden önce onlara eziyet etmekten hoşlanmaktadır. Bu karakter Büyük Darkus savaşı sonucunda yakalanıp hapse gönderildi. Fakat yıllar sonra iki Ionia'lı avcı farkında olmadan Varus'u serbest bırakmıştır. Varus artık lanetli bir oku taşımak ile görevlendirildi. Şimdilerde ise kendini tuzağa düşürenlerden intikam almanın peşindedir.

Varus Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Leona

l Blitzcrank

l Graves

l Tristana

l Lucian

l Sivir

Varus Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Twitch

l Draven

l Quinn

l Jinx

l Vayne

l Caitlyn

Varus Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Canlı İntikam: Varus bu yeteneği ile düşmanını öldürmek ya da etkisiz hale getirmek için geçici olarak Saldırı hızı elde etmektedir. Eğer karşısındaki düşman şampiyonsa o zaman alacağı bonus daha fazla olmaktadır.

Deşen Ok: Varus yayını gererek okunu atmaya hazırlandığı zaman bu süreyi ne kadar uzatırsa menzil genişliği de o derece artmaktadır. Bunun yanında daha güçlü bir atış yaparak daha yüksek bir hasar da vermektedir.

Maraz Sadağı: Varus'un gerçekleştirmiş olduğu normal saldırılar ekstradan büyü hasarı oluşturur. Bunun yanında Maraz da verir. Varus'un sahip olduğu diğer yetenekler fazladan hasar vermenin yanında Maraz'ın patlamasını da sağlarlar.

Ok Yağmuru: Varus bu yeteneği ile zeminin hasar görmesini sağlayan ve bunun dışında düşmanlarının da fiziksel olarak zarar görmesine neden olan ok yağmuru yapmaktadır. Ok yağmuru sonucunda kötüleşen zemin düşmanların da yavaşlarına sebep olmaktadır.

Musibet Zinciri: Varus bu yeteneği sayesinde ilk çarptığı şampiyonda hasara neden olan bir musibet yollar. Sonrasında ise bunun etkisi çevredeki düşmanlara da geçer ve onlar da etkilenir.

Varus Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Varus'un kendisinden güçlü olan şampiyonlara karşı pek şansı yoktur. Bu nedenle Varus karşısına çıkarılan şampiyonların iyi bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.