Van’da Ar-Ge buluşması

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Yazılım Hareketi; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde öğrenim gören lise ve üniversite öğrencilerinin yazılım alanında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Yazılım Hareketi kapsamında, öğrenciler BTK Akademi Portalı üzerinden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, bölge öğrencilerine özel hazırlanmış olan çevrim içi eğitimleri almaya başladı. Çevrimiçi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için yüz yüze eğitimler verilecek.

Bölgeye özel müfredatla kapsamlı bir eğitim programı

BTK Akademi Portalı, şu anda 8 kategoride 175 çevrimiçi eğitim veriyor ve bu eğitimler, 770.000'den fazla kullanıcı tarafından takip ediliyor. BTK Akademi tarafından bölge öğrencilerine özel olarak hazırlanan müfredatta; ‘Bilgi Teknolojilerine Giriş’, ‘Scratch ile Kodlama Eğitimi’, ‘Python ile Algoritma ve Programlamanın Temelleri’ yer alıyor. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra öğrenciler, ilgi alanlarına göre; ‘Yazılım Geliştirme’, ‘Mobil Uygulama Geliştirme’, ‘Web Geliştirme’ veya ‘Robotik Kodlama’ alanlarındaki eğitimlerden de faydalanma imkanı buluyor.

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Yazılım Hareketi ve Huawei ilk buluşması Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde

Yazılım Hareketi özelinde bir etkinlik olarak düzenlenen Huawei Ar-Ge Buluşması’nda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Huawei Türkiye yöneticileri ile öğrenciler, 16 Şubat’ta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bir araya geldi. Huawei Türkiye Ar-Ge mühendisleri de Mobil Uygulama Geliştirme, Doğal Dil İşlemeye Giriş, Bilgisayarlı Görüye Giriş ve temel Ar-Ge faaliyetlerini içeren atölye programıyla öğrencilerle buluştu. Tüm gün devam eden etkinlikte önemli iş birliklerine de imza atıldı. Huawei ICT Academy programı iş birliğiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, programa dahil olan Türkiye'deki 21. üniversite oldu. 90’dan fazla ülkede yürütülen Huawei ICT Academy programı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri; 5G, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi güncel konularda eğitim alarak, Huawei’in dünya çapında geçerli sertifikalarını alabilecekler.

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Etkinlikte ayrıca, Huawei Öğrenci Geliştirici (HSD) Programı Kampüs Lideri de belirlendi. HSD Programı üniversitedeki öğrencilerin teknik yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, öğrenciler; paylaşma, iletişim kurma ve Huawei teknolojileri kullanarak yapılacak geliştirmelerle yerel işletmeler ve topluluklar için çözümler oluşturacak.

Öğrencilerin yanı sıra, sektörün üst düzey yetkililerinin de katıldığı Huawei Ar-Ge Buluşması’nda katılımcılara hitap eden BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: “Bildiğiniz üzere bizler artık farklı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Dijitalleşmenin dört bir yanımızı sardığı yaşamımız, adeta yeniden şekillendi. İş yapış şekillerimiz, alışverişlerimiz, ticari işlemlerimiz, hatta Covid’le birlikte tedavilerimiz bile sanal aleme taşındı. Böyle bir ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak; internet ile ilgili gelişmeleri takip etmek, sektörde yol gösterici olmak ve yeni politikalar üretmek için sürdürdüğümüz çalışmaların en değerli yönlerinden biri; çocuklarımızın dijital dünyayla kurdukları ilişkiye dair yaptığımız çalışmalar. Evlatlarımızın internetin avantajlarından etkin ve verimli şekilde faydalanmalarını sağlarken, onları risk ve tehditlerden korumanın çeşitli yollarını bulmak, güvende olmaları için çalışıyoruz.

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Bilinçlendirme çalışmaları bu alandaki en önemli gücümüz ve enstrümanımız. Kurum olarak bugüne kadar konu ile ilgili birçok çalışma yaptık. BTK Akademi’nin verdiği eğitimler, çalışmalarımızın yalnızca bir parçası.”

“BTK Akademi Online Eğitim Portalı’nda yer alan eğitimlerimizi, herkesin kolaylıkla faydalanabilmesi için tamamen ücretsiz sunuyoruz. Hem ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hem de orta ve uzun vadede teknolojide arzu edilen atılım hamlesinin yapılabilmesi için ihtiyaçlara uygun ve güncel eğitim yöntemleri ile hizmet vererek, sektörel ve kurumsal üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Akademide düzenlediğimiz eğitimlerle; siber güvenlik, yazılım ve adli bilişim alanlarında ülkemizin geleceği için çalışacak neferler yetiştirmeye gayret gösteriyoruz.”

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“Teknoloji üretebilen donanımlı kişilere olan talep büyük oranda artmış durumda. İnternet, yazılım ve oyun şirketleri daha fazla yazılımcıya ihtiyaç duyuyor, geniş çaplı üretim yapan şirketler kendileri için üretim sistemleri tasarlayabilecek çalışanlar talep ediyor. Hükümetler dahi artık yüksek teknoloji tabanlı girişimlere daha çok destek veriyor. Tüm bunları karşılamanın yolu ise gelecek nesilleri bilgisayar bilimleri ve kodlamayla buluşturmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli açılış konuşmasında; “Yazılım Hareketi Programı kapsamında gerçekleştirilen Yazılım Hareketi Projesi ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BTK, DAKA ve Huawei; teknolojik gelişimlerin uluslararası bütünleşme sürecinde kendine bir yer edinmiş oldu. Bu edinim ile birlikte öncelikli amacımız, modern teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve bu gelişimlere katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, üniversitemiz stratejik amaçlarını, çağdaş ilerlemeye etkin şekilde müdahil olma doğrultusunda belirlemiştir. Bilgi üretme ve üretilen bilgiyi kullanışlı, faydalı ve küresel bir etki yaratarak sağlamakla yükümlü bir kurum olma bilincimiz, aynı zamanda daima bu teknolojik gelişmelerin içinde yer alma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz; bu anlamda üretime katkı sağlayan araştırma projelerini ve araştırma merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretimin niteliğini artırmak ve topluma fayda sağlamak için atılan her adımı takdir etmekte ve önemsemektedir" dedi.

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DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray konuşmasında; “2021 yılında Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Bölgesi’nde lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören gençlere yönelik, geleceğin mesleği ve tüm mesleklerin geleceği olan yazılım ile ilgili farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, bu gençler arasından yazılım konusunda ilgili ve yetenekli olanlar için özel eğitimler vermek, bu yolla genç istihdamını artırmak amacıyla BTK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Hakkâri Üniversitesi ile Bölgemizdeki il milli eğitim müdürlükleri ile “Bitlis, Hakkari, Muş, Van İlleri Yazılım Hareketi Programı İş Birliği Protokolü’nü imzaladık. Yaklaşık bir yıldır önemli mesafeler aldık. Bu süre içerisinde bölge üniversiteleri ve il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde toplam sekiz yazılım koordinatörü belirledik. Ayrıca üniversiteler ve milli eğitime bağlı okullarda yazılım kulüpleri oluşturduk. Programa ait bir web sayfası üzerinden öğrenci kayıtlarını alarak, gençlerimiz için BTK tarafından bölgemize özel olarak hazırlanan çevrimiçi eğitimleri vermeye başladık. Çevrimiçi eğitimlerini tamamlayan gençlerimize 21 Şubat’ta sınav yapılacak ardından yüz yüze eğitimler verilecektir, akabinde bölgesel yarışmalar ve yazılım kampları gerçekleştirmeyi planlamaktayız.”

“BTK, bölge üniversiteleri ve milli eğitim müdürlükleri ile birlikte yürüttüğümüz bu yolculuğumuzda “Huawei Ar-Ge Buluşması” etkinliği ile çok önemli, çok değerli bir katkı sağlamıştır. Bu etkinlik bizi bir adım daha ileriye götürerek yazılım alanındaki farkındalığın kurumsallaşmasına imkan sağlayacak” dedi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hussein Hai Bo ise konuşmasında; “20. yılını kutladığımız Türkiye yolculuğumuzun ilk gününden itibaren, Türkiye bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümetimizin güveni ve desteği ile Türkiye Ar-Ge merkezimizi 2009 yılında İstanbul'da kurduk. Sadece 2021 yılında 100’ün üzerinde yeni mezun mühendisi bünyemize kattığımız merkezimizde, 900'den fazla Türk mühendis hem yurtiçi hem de yurtdışı pazar için geliştirdikleri çözümlerle bizi gururlandırıyor. Bugüne dek 5000'den fazla yeteneği yerel bilişim sektörüne kazandırdık. Genel müdürümüz Jing Li’nin de belirttiği üzere bir ülke veya bir şirket için, en büyük yatırımın yeteneğe yapılan yatırım olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu vizyon ile ortaya koyduğumuz Huawei Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında; dünya çapında yürüttüğümüz ‘Gelecek İçin Tohumlar’ ve ‘Huawei ICT Academy’ programlarını Türkiye’ye getirmenin yanı sıra, çok değerli paydaşlarımız ile yerelde hayata geçirdiğimiz Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, bu katkının güzel örneklerini oluşturmaktadır. Bu etkinlikle birlikte iki önemli uzun soluklu iş birliğini de hayata geçiriyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, Huawei ICT Akademi iş birliği ile değerli öğretim görevlilerimizin koordinesinde, 5G’den yapay zekaya, nesnelerin internetinden bulut bilişime kadar, birçok güncel konunun yer aldığı Huawei ICT Akademi eğitim sistemine erişebilecek ve dünya genelinde geçerli sertifikaları alma şansını yakalayacak” dedi.