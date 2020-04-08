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Teknoloji
Haber Giriş: 08.04.2020 - 06:49,Son Güncelleme:/

VALORANT'ın kapalı beta dönemi başladı

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VALORANT'ın kapalı beta dönemi başladı
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Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT’ın kapalı beta dönemi başladı. Türkiye, Kanada, Avrupa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olan kapalı beta dönemi, Türkiye’deki oyunculara kapılarını araladı.

Riot Games’in merakla beklenen yeni oyunu VALORANT, dün saat 15.00 itibariyle kapalı beta dönemine başladı. Riot Games Türkiye ekibi tarafından yerelleştirilerek tamamen Türkçe hale getirilen VALORANT’ın kapalı beta döneminde oyuncuları daha önce görmedikleri yeni bir şampiyon ve yeni bir harita bekliyor.

Kapalı Beta'ya oyuncular nasıl katılacak?

Tamamen ücretsiz olan VALORANT’ın kapalı beta dönemine katılmak için de herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Oyuncular Riot hesaplarını Twitch'e bağlayıp belirli yayıncıları izleyerek kapalı betada yer alma şansı yakalayacaklar. Erişime hak kazanmak isteyen oyuncuların izlemesi gereken yayınlar ise şu şekilde:

10000 DAYS

PANKYLOL

PATCUTEZ

MITHRAIN

ROOTTHEGAMER

JAHREIN

TECONE

GANDHIT

LEYLUNEHAR

FEITV

THALDRINLOL

BERKRIPTEPE

UNLOSTV

ALPERBICEN

WTCN

ALPTV

VIDEOYUN

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