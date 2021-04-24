Valorant yeni haritası özellikleri ve oyun alanı ile dikkat çekiyor. Tropik tema üzerine kurgulanan Valorant Breeze haritası, geniş görüş alanı oyuncular için yeni bir deneyim sağlamaya hazırlanıyor. Haritadaki saklanma alanlarının fazla olması dolayısıyla çatışmaların daha efektif olması bekleniyor. Peki merakla araştırılan Valorant yeni harita ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

VALORANT YENİ HARİTA NE ZAMAN GELECEK?

Valorant yeni haritasının çıkış tarihi resmi olarak açıklanmadı ama 1 Mayıs itibariyle konuyla ilgili duyuru yapılması bekleniyor.