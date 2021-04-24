Valorant yeni harita ne zaman gelecek?
Valorant yeni harita ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni haritanın geleceğine dair duyuru yapan Valorant yapımcıları, harita hakkında küçük bilgiler paylaşırken tarih konusunda pek fazla detaya yer vermemişti. Uzun süredir takip edilen oyun hakkında detayları merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Valorant yeni harita ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Valorant yeni haritası özellikleri ve oyun alanı ile dikkat çekiyor. Tropik tema üzerine kurgulanan Valorant Breeze haritası, geniş görüş alanı oyuncular için yeni bir deneyim sağlamaya hazırlanıyor. Haritadaki saklanma alanlarının fazla olması dolayısıyla çatışmaların daha efektif olması bekleniyor. Peki merakla araştırılan Valorant yeni harita ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
VALORANT YENİ HARİTA NE ZAMAN GELECEK?
Valorant yeni haritasının çıkış tarihi resmi olarak açıklanmadı ama 1 Mayıs itibariyle konuyla ilgili duyuru yapılması bekleniyor.