Valorant ücretsiz nasıl indirilir? Valorant hesabı nasıl açılır? İşte valorant sistem gereksinimleri
Son günlerin popüler oyunlarından Valorant'ın hangi özelliklere sahip bilgisayarlarda çalışabildiği internette merak edilen konular arasında. Riot Games’in sevilen oyunu Valorant ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. 5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkiye saati ile 2 Haziran saat 08.00'da erişime açıldı. Riot Games tarafından daha önce beta sürümü ile 2020 başından itibaren denemede olan Valorant ücretsiz olarak Play Store ve App Store, Windows üzerinden yayınlandı. Peki, Valorant ücretsiz nasıl indirilir? Valorant nasıl oynanır? İşte valorant sistem gereksinimleri...
Valorant’ı ücretsiz olarak indirebilir ayrıca üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, PlayVALORANT.com adresinden VALORANT hesabı oluşturup oyunu bilgisayarlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hemen oynamaya başlayabilir.
Valorant hesabı nasıl açılır?
League of Legends’in üyelik açma sitesine erişim sağlayın.
Doğum bilgilerinizi girip ileriye tıklayın.
Kullanıcı adı ve şifrenizi belirledikten sonra kullanım koşullarını kabul ettiğinize dair onay verin, ardından İleri’ye tıklayın.
Ekranının altında bulunan Hemen Katıl tuşuna basın .
Valorant nasıl oynanır?
VALORANT, yüksek duyarlılığa sahip nişancılığa, silah çeşitliliğine, kendine has yetenekleri olan ajanlara sahip bir oyun.Oyunculara üst düzey rekabet sunan bir deneyim için tasarlanmış haritalara sahip, çok oyunculu bir oyun olan VALORANT'ta beşer oyuncudan oluşan iki takım, saldıranların savunuculara karşı olduğu 24 turda mücadele ederek tur tabanlı mücadeleleri kazanmaya çalışıyor.
Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)
İşlemci: Intel i3-370M
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Ekran Kartı: Intel HD 3000
Depolama: 6.9 GB
Valorant Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
İşlemci: Core i5-4460
RAM: 6 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Ekran Kartı: GTX 1050 Ti 4096 MB
Depolama: 6.9 GB
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