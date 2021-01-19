MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriValorant Turnuvası başladı
GeriTeknoloji Valorant Turnuvası başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Valorant Turnuvası başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valorant Turnuvası başladı
Abone Olgoogle-news

Valorant turnuvalarından biri olan "Reflex Masters by NVIDIA" başladı. 15-30 Ocak'ta herkesin katılımına açık olan turnuva, Valorant'a ilgi duyanları bir araya getiriyor.

17 bin 500 TL'nin ödül olarak dağıtılacağı turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak. Davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak'ta büyük ödül için rekabet edecek.

Nvdia&Excalibur turnuvasıyla ilgili Casper'dan yapılan açıklamaya göre ilk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak'ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak'ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4'e girildiğinde, 29-30 Ocak'ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.

Rekabetin yaşanacağı turnuva için Valorant hesabı eşleştirilebiliyor, takım oluşturulabiliyor ve açık elemelerden istenilene katılım sağlanabiliyor.  


İş Bankası’nın Kişisel Asistanı Maxi’yi İnceledikBankacılık işlemlerinizi ister yazışarak ister konuşarak gerçekleştirmenizi sağlayan,yapay zeka teknolojisine ve doğal dil işleme yeteneği ile her gün gelişen kişisel asistan Maxi’yi inceledik. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle