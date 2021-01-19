Valorant Turnuvası başladı

17 bin 500 TL'nin ödül olarak dağıtılacağı turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak. Davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak'ta büyük ödül için rekabet edecek.

Nvdia&Excalibur turnuvasıyla ilgili Casper'dan yapılan açıklamaya göre ilk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak'ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak'ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4'e girildiğinde, 29-30 Ocak'ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.

Rekabetin yaşanacağı turnuva için Valorant hesabı eşleştirilebiliyor, takım oluşturulabiliyor ve açık elemelerden istenilene katılım sağlanabiliyor.





