Valorant Turnuvası başladı
Valorant turnuvalarından biri olan "Reflex Masters by NVIDIA" başladı. 15-30 Ocak'ta herkesin katılımına açık olan turnuva, Valorant'a ilgi duyanları bir araya getiriyor.
17 bin 500 TL'nin ödül olarak dağıtılacağı turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak. Davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak'ta büyük ödül için rekabet edecek.
Nvdia&Excalibur turnuvasıyla ilgili Casper'dan yapılan açıklamaya göre ilk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak'ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak'ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4'e girildiğinde, 29-30 Ocak'ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.
Rekabetin yaşanacağı turnuva için Valorant hesabı eşleştirilebiliyor, takım oluşturulabiliyor ve açık elemelerden istenilene katılım sağlanabiliyor.
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