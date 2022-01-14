Valorant sistem gereksinimleri neler? valorant için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaraydan ayrılan Fatih Terimden ilk paylaşım İlk ve son...Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'den ilk paylaşım! 'İlk ve son...'#Fatih Terim
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldıSular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldı#Muğla
Bakan Koca Vakalar 4 kat arttı diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalımBakan Koca 'Vakalar 4 kat arttı' diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalım#Koronavirüs
Prens Andrewa soğuk duş Hepsi elinden alınıyor Prens Andrew'a soğuk duş! Hepsi elinden alınıyor#Prens Andrew
AB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
İnsanlık dışı olay Görenler büyük tepki gösterdiİnsanlık dışı olay! Görenler büyük tepki gösterdi#İnşaat İşçisi
Bakan Ersoydan Türkiyenin turizm vizyonuna dair önemli mesajlarBakan Ersoy'dan Türkiye'nin turizm vizyonuna dair önemli mesajlar#Mehmet Nuri Ersoy
Altayda Mustafa Denizli dönemi sona erdi Resmi açıklama...Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi! Resmi açıklama...#Mustafa Denizli
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
AK Partiden Kılıçdaroğluna sert tepki: Yazık, acınası haldeAK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Yazık, acınası halde'#Ak Parti
Hazine ve Maliye Bakanlığından İSKİnin KDV iddialarına yalanlamaHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV iddialarına yalanlama#İSKİ
Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedimAcun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim#Acun Ilıcalı
Galatasarayda Marcao trafik kazası geçirdiGalatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi!#Marcao
HABERLERTeknoloji Haberleri

Valorant sistem gereksinimleri neler? valorant için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Valorant Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun
Valorant sistem gereksinimleri neler valorant için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Oyun severlere sunulan oyunların beğenilerek oynanmasında oyuna yapılan güncelleme ve değişikliklerin etkisi oldukça fazla olmaktadır. Oyuna getirilen bir değişiklik ile hem oyuncuların ilgisi canlı tutulmakta hem de oyunu oynayan kitle arttırılmaktadır. Valorant adı verilen oyunda bunlardan biri olarak ifade edilmektedir. Peki, Valorant sistem gereksinimleri neler? Valorant için önerilen ve minimum (En düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Valorant oyunu için gerekli olan donanımlar hakkında tüm detayları sizler için derledik.

 

Haberin Devamı

Valorant oyunu çıktığı andan itibaren oyuncular tarafından oldukça rağbet gören bir oyun olarak belirtilmektedir.

Valorant Sistem Gereksinimleri Neler?

Valorant oyunu, Riot Games tarafından hazırlanan ve birden fazla oyuncu ile oynamanın mümkün olduğu bir FPS oyunu olarak ifade edilmektedir. Bu oyun 2019 yılında oyun severlerin beğenisine sunulmuştur. Günümüzde Valorant oyunu pek çok oyuncu tarafından başarılı bir şekilde aktif olarak oynanmaktadır. Bu oyun için bilgisayarlarda bulunması gereken bazı donanımlara ihtiyaç olmaktadır. Valorant oyun için gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-BİT olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD A8-7650K veya eşdeğerindeki bir işletim sistemi olması gerekir.

Haberin Devamı

Bellek: En az 4 GB RAM olmalıdır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R5 240 olması gerekir.

Depolama: 8 GB kullanılabilir alanın olması gerekmektedir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

Valorant İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Valorant oyunun birçok oyuncu tarafından severek oynanmasının önemli nedenlerinden biri oyun kurgusunun yanında bu oyun için yüksek donanımlı bilgisayarlara gerek duyulmaması olmaktadır. Bir rekabetçi oyunu olan Valorant orta düzey donanımlı bilgisayarlarda kolaylıkla oynanabilmektedir. Valorant oyunu için önerilen sistem gereksinimlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-Bit olması önerilmektedir.

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 yada daha üstü olabilir.

Bellek: En az 4 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 380 olmalıdır.

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan olması gerekir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Valorant Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler