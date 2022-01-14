Valorant sistem gereksinimleri neler? valorant için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Valorant oyunu çıktığı andan itibaren oyuncular tarafından oldukça rağbet gören bir oyun olarak belirtilmektedir.

Valorant Sistem Gereksinimleri Neler?

Valorant oyunu, Riot Games tarafından hazırlanan ve birden fazla oyuncu ile oynamanın mümkün olduğu bir FPS oyunu olarak ifade edilmektedir. Bu oyun 2019 yılında oyun severlerin beğenisine sunulmuştur. Günümüzde Valorant oyunu pek çok oyuncu tarafından başarılı bir şekilde aktif olarak oynanmaktadır. Bu oyun için bilgisayarlarda bulunması gereken bazı donanımlara ihtiyaç olmaktadır. Valorant oyun için gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-BİT olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD A8-7650K veya eşdeğerindeki bir işletim sistemi olması gerekir.

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Bellek: En az 4 GB RAM olmalıdır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R5 240 olması gerekir.

Depolama: 8 GB kullanılabilir alanın olması gerekmektedir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

Valorant İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Valorant oyunun birçok oyuncu tarafından severek oynanmasının önemli nedenlerinden biri oyun kurgusunun yanında bu oyun için yüksek donanımlı bilgisayarlara gerek duyulmaması olmaktadır. Bir rekabetçi oyunu olan Valorant orta düzey donanımlı bilgisayarlarda kolaylıkla oynanabilmektedir. Valorant oyunu için önerilen sistem gereksinimlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-Bit olması önerilmektedir.

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 yada daha üstü olabilir.

Bellek: En az 4 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 380 olmalıdır.

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan olması gerekir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.