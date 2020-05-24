Valorant MOG Cup: Büyük turnuva için geri sayım

Espor severler tarafından yoğun ilgi gören Valorant MOG Cup’a geri sayım devam ederken, Master of Gamers espor platformuna ödüllü turnuva için binlerce oyuncu kayıt oldu. Sadece 64 takımın kaydının onaylanacağı bu turnuvada tekli eleme formatında turnuva ilerleyecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu nefesleri kesecek turnuvada şampiyon, 1.000 TL nakit ödülün sahibi olacak.



Bu turnuvada yerini almak isteyenlerin takımını oluşturmaları ve kaydını göndermeleri yeterli oluyor.



Kayıt için bu adrese (https://bit.ly/ValorantMogCup) göz atabilirsiniz.