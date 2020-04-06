VALORANT kapalı beta sürümü tamamen Türkçe olacak

Riot Games, karakter diyaloglarından, metinlere kadar oyunla ilgili her detayı tamamen Türkçe sunabilmek için uzunca bir süredir ünlü sanatçılarla çalışmalarını sürdürüyor. VALORANT’ın oyuncuya Türkçe ulaşmasını sağlayabilmek için Riot Games adına, farklı yerelleştirme başlıklarında 6 kişilik deneyimli bir çekirdek ekip çalışıyor. Seslendirme sanatçıları, teknik ekip gibi kaynaklar da dahil edildiğinde bu sayı 30’a ulaşıyor. Yıllardır League of Legends evrenini yerelleştirme çalışmalarıyla ülkemizdeki oyuncu kitlesiyle buluşturan Riot Games, VALORANT için de hayli yoğun bir yerelleştirme süreci geçiriyor.

“Tamamen Türkçe”ye kaç replik sığar?

Toplam 3214 Türkçe replik VALORANT dünyasında yerini aldı ve bu replikler için Mustafa Oral’ın seslendirme yönetmenliğinde çalışıldı. Aylardır yürütülen çalışmalarda şu ana kadar, 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme metni çevirisi gerçekleştirildi; saatlerce süren kalite kontrol testleri yapıldı ve bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor.

Riot Games Türkiye, VALORANT ajanlarını olabildiğince gerçekçi ve dilimize uygun olarak konuşturmak istediği için, sanatçıların o karakteri doğru yansıttığından emin olana kadar defalarca kayıt tuşuna basarak uzun bir çalışma sürecini geride bıraktı.

VALORANT karakterlerine sesleriyle hayat veren ses sanatçıları ise şu şekilde:

Breach - Umut Tabak

Cypher - Selim Yeğin

Sova - Murat Aydın

Viper - Hümay Güldağ

Phoenix - Onur Kırış

Brimstone - Itri Koşar

Sage - Damla Özüduru

Jett - Berrak Kuş

Omen - Levent Yıldız

Dış Ses - Merih Tangün