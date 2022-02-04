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Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2022?

#Valorant#Valorant Gece Pazarı
Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2022

Valorant Gece Pazarı oyunseverleri sürprizlerle karşılaştırmaya devam ediyor. Oyuncuya özel olmak kaydıyla bazı sürprizleri sunacak olan Valorant Gece Pazarı, güncelleme ile birlikte oyun tutkunlarının erişimine açık olacak. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Valorant Gece Pazarı belirli periyodlarla erişime açılmaya devam ediyor. Haziran ayı içerisinde açılması beklenen Valorant Gece Pazarı yeni bir şampiyonla beraber oyun mağazasına Gece Pazarı vitrinini getirmiş olacak. Gece Pazarı, oyuncuya özel rastgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon olacak. Kaplamalar tıpkı mağazadan alınır gibi alınabilecek.

GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK? 

Valorant Gece pazarı oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Aralık ayında mağazada yer alan gece pazarının, 2022 yılında ise 11 Şubat tarihinde erişime açılması bekleniyor.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?
Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondan oluşmaktadır. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz. 

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