MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriValorant EMEA ne zaman? Takvim açıklandı
GeriTeknoloji Valorant EMEA ne zaman? Takvim açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 12.08.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Valorant EMEA ne zaman? Takvim açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valorant EMEA ne zaman? Takvim açıklandı

Valorant EMEA için heyecan dolu mücadeleler başladı. Valorant EMEA üç bölgeye ayrıldı: BDT, TR ve EU. Bu bölgeler 3. Aşama’da dünyanın dört bir yanından takımların vereceği mücadeleye katılmak için birlikte ilerleyecek. EMEA’nın en iyi takımları yüzlerce takım arasından belirlenecek. İşte, Valoran EMEA takvimi

Valorant EMEA takvimi, turnuvayı yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor.  Valorant EMEA takvimi şu şekilde olacak;

Tur
12 Ağustos: Açılış Turları
13 Ağustos: Çeyrek Finaller
14 Ağustos: AE T1
15 Ağustos: AE T1
16 Ağustos: ÜE Yarı Finalleri
18 Ağustos: AE T2
19 Ağustos: AE T3
20 Ağustos: AE Yarı Finaller & ÜE Finalleri
21 Ağustos: AE Finalleri
22 Ağustos: Büyük Final
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi