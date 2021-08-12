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Valorant EMEA ne zaman? Takvim açıklandı
Valorant EMEA için heyecan dolu mücadeleler başladı. Valorant EMEA üç bölgeye ayrıldı: BDT, TR ve EU. Bu bölgeler 3. Aşama’da dünyanın dört bir yanından takımların vereceği mücadeleye katılmak için birlikte ilerleyecek. EMEA’nın en iyi takımları yüzlerce takım arasından belirlenecek. İşte, Valoran EMEA takvimi
Valorant EMEA takvimi, turnuvayı yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Valorant EMEA takvimi şu şekilde olacak;
|Tur
|12 Ağustos: Açılış Turları
|13 Ağustos: Çeyrek Finaller
|14 Ağustos: AE T1
|15 Ağustos: AE T1
|16 Ağustos: ÜE Yarı Finalleri
|18 Ağustos: AE T2
|19 Ağustos: AE T3
|20 Ağustos: AE Yarı Finaller & ÜE Finalleri
|21 Ağustos: AE Finalleri
|22 Ağustos: Büyük Final