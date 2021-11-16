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Valorant Chamber ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun yeni ajanı Chamber, Fransız bir karakter olarak dikkat çekiyor. Klasik tarzı ve klas stiliyle oyuncuların dikkatini çeken Chamber, oyun içerisine yeni bir soluk getirecek. Peki, Valorant Chamber ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Chamber karakteri, Valorant’ın yeni karakteri olacak Chamber, 16 Kasım’da 3. Bölüm 3. Kısım’ın yayınlanmasıyla birlikte oyuna eklenecek.
CHAMBER ÖZELLİKLERİ
Ticari Marka (C) : Düşmanlar için bir tuzak yerleştirmeyi sağlar. Görünür bir düşman menzile girdiğinde, tuzak geri sayım yapar ve yakalanan oyuncuları yavaşlatan bir alan oluşturur.
Kelle Avcısı (Q) : Ağır bir tabancayı kuşanmak için etkinleştirmeli ve tabanca elinizdeyken, silahın özelliklerinden yararlanmak için farenin sağ tuşuna basmalısınız.
Randevu (E) : İki adet ışınlanma noktası yerleştirmeli, noktanın ulaşabileceği mesafedeyken, diğer noktaya hızlı bir şekilde ışınlanmak için etkinleştirmelisiniz. Işınlanma noktaları geri alınabilir ve tekrar yerleştirilebilir.
Güç Turu (X) : Herhangi bir doğrudan saldırı ile düşmanları öldürecek keskin nişancı tüfeği çağırmak için etkinleştirmelisiniz. Bir düşmanı öldürdüğünüzde, yakalanan oyuncuları yavaşlatan bir alan oluşturur.