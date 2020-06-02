Valorant bakımı ne zaman bitecek? Valorant nasıl indirilir?

Heyecanla beklenen 5'e 5, birinci şahıs, taktiksel nişancı oyunu VALORANT oyunseverlerle buluştu. Türkiye saati ile 08.00'da erişime açılan Valorant'tan Twitter'dan yapılan açıklamada bakım çalışması yapıldığı ve sorunun bir saat içinde çözüleceği duyuruldu. İşte, Valorant ücretsiz indirme ve Valorant bakımı ile ilgili detaylar.

VALORANT BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Valorant Türkiye'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz saatlerde gözlemlenen sıkıntıları çözmek için sunucularda acil bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Sorunun bir saat içinde çözülmesini bekliyoruz." denildi.

Geçtiğimiz saatlerde gözlemlenen sıkıntıları çözmek için sunucularda acil bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Sorunun bir saat içinde çözülmesini bekliyoruz. pic.twitter.com/Y1YN77M8Me — VALORANT Türkiye (@VALORANTtr) June 2, 2020

VALORANT ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Riot Games, heyecanla beklenen 5'e 5, birinci şahıs, taktiksel nişancı oyunu VALORANT'ı bugün oyuncularla buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, PlayVALORANT.com adresinden VALORANT hesabı oluşturup oyunu bilgisayarlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hemen oynamaya başlayabilir.

VALORANT, yüksek duyarlılığa sahip nişancılığa, silah çeşitliliğine, kendine has yetenekleri olan ajanlara sahip bir oyun.Oyunculara üst düzey rekabet sunan bir deneyim için tasarlanmış haritalara sahip, çok oyunculu bir oyun olan VALORANT'ta beşer oyuncudan oluşan iki takım, saldıranların savunuculara karşı olduğu 24 turda mücadele ederek tur tabanlı mücadeleleri kazanmaya çalışıyor. Oynaması ücretsiz olan VALORANT, dünyaya yayılmış bir rekabeti mümkün kılacak şekilde çok çeşitli PC donanımlarında çalışması için optimize edildi. Riot Games, FPS türündeki bu ilk oyununda sınıfının en iyi sunucu kalitesi, global altyapısı ve özel hile karşıtlığı (anti-cheat) teknolojisiyle taktiksel nişancılık türünün temelinde yer alan ilkeleri ve oyun deneyiminin rekabet bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

VALORANT tüm oyuncular için ücretsiz ve özel tahsis edilmiş 128-tick sunucularla çıkıyor. VALORANT sunucuları ayrıca, örnek hızını arttırarak (upsampling) tüm oyuncu hareketlerini 128 FPS'ye çekebilecek; yani rakibiniz zayıf internet bağlantısı sebebiyle gecikme (lag) yaşasa bile, VALORANT sunucuları onun hareketini de otomatik olarak akıcı bir 128 FPS'ye taşıyacak. Bunlara ek olarak, global düzeyde oyuncuların en az yüzde 70'ine 35 milisaniyeden düşük ping hizmeti sunmayı misyon edinen Riot Games, “Riot Direct” adı altında internet hizmet sağlayıcılarıyla denklik düzenlemeleri konusunda çalışıyor. Riot Direct'in ana taşıyıcılardan oluşan global ağı çoğu büyük şehirdeki varlığıyla ping, bozuk yönlendirmeleri tamir edebilme becerisi, tıkalı güzergâhlarda yük dengeleme ve gelecekte daha da çok oyuncuya hizmet verebilmek için yeni devreler ekleme konusunda VALORANT oyuncularına hizmet sağlıyor.

Riot Games’in geliştirdiği yeni hile koruma platformu oyuna geliştirme sürecinin en başında dahil edildi. Şirketin sahip olduğu ve geliştirdiği bir hile tespit aracı olan Vanguard, devamlı güncellenen tespit yöntemlerine ve hilecileri anında uzaklaştırma becerisine sahip. Bu sistemle birlikte hile yapan bir oyuncu tespit edildiği anda oyun anında sona eriyor ve kalan tüm oyuncular için telafi sayılıyor.