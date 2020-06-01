VALORANT, 470 milyon saatin üzerinde izlenerek rekor kırdı

Video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, kapalı beta dönemi 28 Mayıs’ta sona eren taktiksel nişancı oyunu VALORANT'ın güncel oynanma rakamlarını açıkladı. 2 Haziran'da tüm dünyada tam sürümüyle çıkış yapacak olan VALORANT, iki aylık beta test süresi boyunca her gün yaklaşık 3 milyon oyuncu tarafından oynandı. Kapalı betaya erişim sağlayamayan oyun severler, dünyanın en popüler çok oyunculu eğlence platformlarından Twitch ve Koreli canlı yayın platformu AfreecaTV üzerinden toplam 470 milyon saatten fazla VALORANT yayını izledi.

Kapalı beta sürümü 7 Nisan'da yayınlanan VALORANT, hızlı bir şekilde birinci şahıs nişancı oyunu hayranlarının favorisi olarak Twitch üzerinden bir günde 34 milyon saat izlendi ve görüntüleme rekoru kırdı. VALORANT’ın Kapalı Beta sürümü anlık 1.7 milyon eş zamanlı izleyiciyi aştı ve 2019 League of Legends Dünya Şampiyonası Finalleri’nin ardından ikinciliğe yerleşti.

“2 Haziran’da başlamak için sabırsızlanıyoruz”



Riot Games VALORANT Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Lansmandan önceki son günlerde VALORANT topluluğundan gördüğümüz coşku, tutku ve destekten çok mutluyuz. Bir ekip olarak umudumuz, yıllardır gösterdiğimiz çaba ve uğraşlar sonucunda taktiksel nişancı topluluğunun güvenini ve saygısını kazanmaktı. Oyunun tam sürüm çıkışını gerçekleştirerek 2 Haziran’da başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu önemli adım, birlikte çıktığımız yolculuğun sadece başlangıcı.”

200 bin dolar ödüllü Twitch Rivals etkinliğinde Türk oyuncular boy gösterecek



Kapalı beta döneminde Twitch üzerinden rekorlar kırılmasının ardından Riot Games, aynı platform ile ortaklık kurarak yeni bir etkinliği hayata geçiriyor. Oyun severlerin yakından tanıdığı popüler yayıncılarla birlikte gerçekleştirilecek turnuva organizasyonuna Türkiye, Avrupa bölgesinde 4 takım ile katılıyor. Takım kaptanlarının Unlost, wtcN, Mithrain ve AlpTV olacağı etkinlik 5 Haziran’da başlayacak ve finaller 7 Haziran’da yapılacak.



