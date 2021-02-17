VALORANT 2.03 Yama Notları yayınlandı

Bu yamada, fazla sayıda alanda kuvvetli olan Stinger'ı daha mütevazı kılarak biraz ustalık gerektirmesini sağlıyoruz. Ayrıca Marshal ve Frenzy'nin bedellerinde ayarlamalar yapıyoruz.

Ajanların Durumu yazımızda öngördüğümüz gibi, istenen etkiye ve performansa ulaşabilmesi umuduyla Yoru'ya ilk denge değişiklikleri geliyor. Reyna'nın Sömür ve Azlet'i turdan tura çılgın atıyordu, dolayısıyla yüklerinde değişiklikler yaptık. Reynacılar üzülmesin. Öldürücü vuruşu kendi yapmamış olsa bile yakın zamanda hasar verdiği herkes Ruh Küresi düşürecek.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

REYNA

Reyna'nın savaş alanında organize olamayan takımlara karşı "hâkimiyet" kurma potansiyelini alevlendirmek adına çifte zayıflatma ve güçlendirme düzenlemeleri yaptık fakat Reyna'yı dengeli kılan ve koordinasyonlu oynamaya imkân tanıyan özelliklerine dokunmadık. Yüklerin azaltılması, rakiplerine göz açtırmayacak çatışmalara giren Reyna'nın art arda turlar üzerindeki etkisini sınırlayacak. Fakat İmparatoriçe (X) etkinken 1'e 5 kişilik anlarda rüya gibi bir performans gösterebilmesine de ortam sağlayacak.

Sömür ve Azlet'in bedellerinin artmasının yanı sıra Frenzy'nin de bedelinin artmış olması (aşağıda görebilirsiniz) oyuncuları tabanca turunda çok daha ciddi ekonomik kararlar vermeye itecek. Artık Kem Göz'ü (C), yetenek yüklerini, Ruh Küresi yeteneklerini alamayacak ve tabancasını geliştiremeyecek. Öte yandan Reyna'nın kısa süre önce hasar almış düşmanlarından Ruh Küresi toplaması takım arkadaşlarıyla koordineli oynarken daha tutarlı olmasına yardımcı olacak ve silah arkadaşının ölümcül darbeyi vurarak Reyna'yı eli boş bıraktığı sinir bozucu durumları bir nebze azaltacaktır.

Maksimum Sömür (Q) ve Azlet (E) yükü azaldı: 4 >>> 2

Reyna'nın son 3 saniye içinde hasar verdiği katledilen düşmanlar, Reyna tarafından öldürülmese bile Ruh Küresi düşürecek.

Sömür ve Azlet'in yüklerinin bedeli arttı: 100 >>> 200

YORU

Yoru'nun en temel amacını yerine getirebilmesi için ajanın gücünü ve yeteneğini hedefleyecek güncellemeler yapmak üzere çalışmayı sürdürüyoruz. O zamana kadar, şu anki performansını iyileştireceğini düşündüğümüz birkaç değişiklik yapmak istedik. Çatkapı yeteneği, düşmanların Yoru'nun ışınlanma kapısını ne zaman görebildiği ve duyabildiği hakkında pek bilgi sağlamıyordu. Bu durumu bir nebze kolaylaştırmak adına bazı küçük eklemeler yaptık. Ultisine gelirsek, Yoru'nun takım arkadaşlarının karşılaştığı tehditlerle kendi konumundaki tehditler arasında bölündüğünü fark ettik. Ultiyi açınca turun genel durumunu anlama işini hem Yoru hem de takımı için daha kolay kılmak istedik.

atkapı (E)

Mini haritada hareket eden Çatkapı'nın küresinin düşmanlar tarafından görülebileceği menzil artık haritada belirtiliyor.

Düşmanların Çatkapı'nın ışınlanma sesini duyabileceği menzil artık mini haritada görünüyor.

Boyutlararası Geçiş (X)

Boyutlararası Geçiş yaparken Yoru'nun mini haritası artık görünüyor.

Boyutlararası Geçiş sırasında Yoru'nun görüş menzili içindeki düşmanlar artık mini haritada silah arkadaşlarına da görünür oluyor.

Boyutlararası Geçiş, artık düşmanların gövdesini engellemiyor.

Yakıcı (Q)

Yakında başka sesler ve olaylar olduğu sırada Yakıcı'nın yanmayı sürdüren alevlerinin sesini duymak artık daha kolay.

PHOENIX

Yakar Top (E)

Yakında başka sesler ve olaylar olduğu sırada Yakar Top'un yanmayı sürdüren alevlerinin sesini duymak artık daha kolay.

SİLAH GÜNCELLEMELERİ

MARSHAL

Marshal'ın keskin nişancı tüfeği olarak etkisini pekiştirmek adına oyuncunun yakınlaştırarak nişan alırken sahip olduğu hareket hızını arttırmak istedik. Amacımız silahın güçlü, hızlı ve bir anda vur kaç yapabilecek bir profile sahip olmasıydı. Bu düzenleme sebebiyle silahın bedeli de biraz azaldı çünkü bu silah onunla aynı skaladaki diğer silahlar kadar çok yönlü değil.

Silahla yakınlaştırarak nişan almış oyuncunun hareket hızının normal hareket hızına oranı arttı: %76 >>> %90

Bedeli azaldı: 1100 >>> 1000

Nişan alırken yaklaştırma oranı arttı: 2,5x >>> 3,5x

Stinger (Tam Otomatik)

Stinger bir süredir güçlüydü ve her ne kadar oyunun her aşamasında gözdağı veriyor olmasını sevsek de pek çok alanda fazla kuvvetli olduğu ortadaydı. Tam otomatik atış hızını biraz düşürerek doğrudan hasar verme miktarını azalttık. İki atış moduna da saçılma ve/veya geri tepme ekledik. Böylelikle tüm silah modlarında atış yapmak için en uygun menzil miktarını ayırt edilebilir kıldık ve silahın ustalık gerektirmesini sağladık. Bedel artışıyla birlikte Stinger'ın zayıflatılmış ama hâlâ etkili olan çok yönlülüğünü vurguladık.

Bedeli arttı: 1000 >>> 1100

Tam otomatik modun atış hızı azaldı: 18 >>> 16

Tam otomatik moddayken eskiden 6. mermide ulaştığı maksimum saçılma oranına artık 4. mermide ulaşıyor.

Tam otomatik modda silahın yukarı doğru (dikey) geri tepme oranı düzenlendi ve 3. mermiden sonra yukarı doğru daha şiddetli sekecek şekilde değiştirildi.

Tam otomatik modda yatay geri tepmenin mermi koruması oranı azaldı: 4 >>> 3

STINGER (Seri Atış)

İlk se eri atıştan sonra dikey geri tepme oranı daha şiddetli olacak şekilde düzenlendi.

İlk seri atıştan sonraki seri atışların hata payı arttı.

Seri atış modundaki sıfırlanma süresi azaldı: 0,45 >>> 0,40

FRENZY

Şu sıralar Frenzy'nin popülerliği bir hayli arttı. Bunu görmek hoşumuza gitse de tabanca turlarındaki diğer seçenekleri geride bırakır hale geldiğini düşünüyoruz. Bu bedel artışının satın alınma oranını nasıl etkilediğini görmeyi merakla bekliyoruz. Her daim olduğu gibi bu düzenlemenin sonuçlarını yakından takip edeceğiz.

Bedeli arttı: 400 >>> 500