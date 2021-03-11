VakıfBank ‘Hack to the future’ etkinliğine başvurular uzatıldı

VakıfBank, ikincisini gerçekleştireceği ‘Hack to the Future’ yarışmasında genç yazılımcıları, tasarımcıları buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yılki konsepti ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ olan etkinlik, 19-21 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

Uzmanlar mücadeleyi değerlendirecek

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘Hack to the Future’un jürisinde ise alanında deneyimli isimler yer alıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Zait Ateş, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, bu kıyasıya mücadeleyi değerlendirmek üzere bir araya geliyor.



Son başvuru tarihi 15 Mart Pazartesi olan Hackathon’a gençler, hacktothefuture.com.tr adresinden başvuruda bulunabiliyor. Dereceye giren takımlara ise toplamda 60.000 TL ödül verilecek.