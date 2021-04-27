VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ilk banka oldu

VakıfBank, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında denetimleri tamamlayarak bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımı geliştirmeyi mümkün kılan Entegre Yönetim Sistemi’ne uyum sağladı.

2017 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile de çevre ile ilgili her alanda sürdürülebilir yaklaşımını belgelendiren VakıfBank, 2018 yılında da OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını alarak süreçlerini tamamlamıştı.

Şirket, Alman denetim firması TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden oluşan ISO Entegre Yönetim Sistemi denetimlerinden geçti. VakıfBank, genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinde Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ve Entegre Sertifikasyon Denetimi sonrasında sertifikayı alan Türkiye’deki ilk banka oldu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Söz konusu sertifikalar kapsamında Şubat 2021 sonu itibarıyla 817 şubemizde görev yapan 1.210 çalışanımıza eğitim verdik. Süreç boyunca Entegre Yönetim Sistemi’ne katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.