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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 08.12.2020 - 07:14 | Son Güncelleme:

Uzmanlardan 'oltalama' yoluyla aşı dolandırıcılığı uyarısı

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Uzmanlardan 'oltalama' yoluyla aşı dolandırıcılığı uyarısı
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İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır."

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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