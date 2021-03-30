MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriUzayın derinliklerinde aranan gizem Dünya'da çözüldü
GeriTeknoloji Uzayın derinliklerinde aranan gizem Dünya'da çözüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 30.03.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

Uzayın derinliklerinde aranan gizem Dünya'da çözüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzayın derinliklerinde aranan gizem Dünya'da çözüldü

Bilim insanlarının yıllardır aradığı eski gezegen Theia'nın parçaları Dünya'nın merkezinden çıktı.

Bilim dünyasının cevabını aradığı sorunun cevabı gezegenimizin merkezinde yatıyor olabilir.

Akıbeti araştırılan Theia adlı gezegen milyarlarca yıl önce gezegenimiz ile çarpıştığı ve bu çarpışmanın Ay'ın doğumuna neden olduğu düşünülüyor.

ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları Theia'nın parçalarının gezegenimizin merkezinde olabileceğine inanıyor.

NASA yayınladı: Marstan yeni görüntü
NASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü

Gezegenimizin derinliklerinde, 'LLSVP' isimli kaya bloğu bulunuyor. Ekip kayıp parçaların burada yer aldığını düşünüyor.

Söz konusu kaya bloklarından biri Afrika'nın altında, diğeri ise Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde bulunuyor.

Yapılan açıklamada gezegenimizin çekirdeğini saran bu blokların diğer kayalardan kimyasal açıdan farklı ve daha yoğun olduğu bilgisinin altı çizildi.

NASAdan kritik asteroit açıklaması
NASA'dan kritik asteroit açıklaması

4.5 MİLYAR YIL ÖNCE ÇARPIŞTILAR

Bu çarpışmanın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce yaşandığı ve iki gezegenin çekirdeğinin kaynaştığı düşünülüyor.

YAŞAMIN 'SIFIR NOKTASI' OLABİLİR

Bazı bilim insanları bu çarpışmanın Dünya'daki yaşamın ortaya çıkışı için gerekli kimyasalları serbest bıraktığı tezini savunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi