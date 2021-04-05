Uzayda dev işbirliği: Rusya onayladı!

ABD ve Rusya'nın uzaydaki işbirliği uzatıldı.

İlk olarak 1992 yılında imzalanan anlaşma Rusya tarafından bir kez daha uzatıldı. Anlaşmanın 2030'a kadar geçerliği olacağı duyuruldu.

Bugüne kadar 4 kez uzatılan uzayda işbirliği anlaşması Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin tarafından sabah onaylanan kararname ile resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın Rusya ile ABD arasında uzayda barışçıl amaçlarla araştırma yapılmasını öngördüğü bilgisine yer verildi.

ABD, Kırım'ın Rusya’ya bağlandığı 2014 yılından beri Moskova’ya çeşitli sebeplerle yaptırım uyguluyor.

Ancak bu yaptırımlar uzay çalışmalarındaki işbirliğini kapsamıyor.

NASA, SpaceX ile yapılan anlaşmaya kadar yörüngeye astronot göndermek için Rusya'dan destek alıyordu.