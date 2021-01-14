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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.01.2021 - 08:03 | Son Güncelleme:

Uzaya gönderilen üzüm asmaları dünyaya dönüyor

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Uzaya gönderilen üzüm asmaları dünyaya dönüyor
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Bitki yetiştirmenin yeni yollarını araştırmak için uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları ABD'ye dönüyor.

Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderilen 12 şişe şarap ve 320 üzüm asması SpaceX Dragon kapsülüyle dünyaya geri gönderilmek üzere yola çıktı. 

ISS, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kasım 2019 ve Mart 2020'de uzay gönderilen şarap ve üzüm asmalarını taşıyan kapsülün bugün Florida'da Cape Canaveral açıklarına inmesinin planladığını bildirdi. 

''Mission Wise'' adlı tarımsal araştırmayla, bitki yetiştirme ve gezegende besin ihtiyacını karşılamanın yeni yolarını keşfetme amaçlanıyor. 

Uzayda bir süre vakit geçiren üzüm asmalarının mikro yer çekimi ve daha fazla radyasyonun etkisiyle nasıl bir değişim geçirdiği analiz edilecek.

Bilim insanları bu bitki türlerinin daha sert ortamlarda yetiştirilip yetiştirilemeyecekleri üzerinde çalışacak.

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