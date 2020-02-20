Uzay yolculuğu, Mars'ta devasa bir hortum... Sizce hangisi daha ilginç?

Mars'ın oluşumuna dair tüm teoriler değişebilir



Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma Mars'ın oluşumuna dair tüm teorileri değiştirecek gibi görünüyor. Önceki yıllarda yapılan araştırmalar, Mars'ın, Güneş Sistemi'nin ilk 2 ile 4 milyon yılı arasında oluştuğunu gösteriyordu. Fakat, yeni bir çalışma, gezegenin oluşumunun ilk aşamalarında yoğun bir çarpışmaya maruz kaldığını ve oluşumunun 20 milyon yıl kadar sürmüş olabileceğini ortaya koyuyor.



130 milyon yıllık dinozora ait ayak izi ortaya çıktı



İngiltere'yi birbirine katan Ciara Fırtınası, arkeologları sevindirecek bir gelişmeye neden oldu. Araştırmacılar 130 milyon yıllık dinozorun ayak izini, saatte maksimum 100 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve yoğun yağışın vurduğu Sandown Koyu’nda keşfetti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre bir dinozora ait olduğu görülen ayak izinin, kil içinde milyonlarca yıldan günümüze kadar korunmuş olduğu açıklandı. Dinozorun Neovenator veya ona benzeyen başka bir cinsten olduğu düşünülüyor. Neovenator cinsi dinozorların ise boyu 10 metreyi bulabiliyor.



Beyinleri küçük olanlar 'antisosyal davranış bozuklukları gösteriyor'



Bilim insanlarının araştırmaları hırsızlık, zorbalık yapanların, yalan söyleyenlerin beyinlerinin daha küçük olduğunu ortaya koydu. MR sonuçlarına göre, çocukluklarında antisosyal kişilik bozukluğu gösteren 45 yaşlarındaki bireylerin beyinlerinin yüzeyi daha dar ve beyinlerinin bazı bölümlerindeki zarlar da daha ince oluyor. Bu özellik, antisosyal davranışlarla ilişkilendiriliyor.

SpaceX ve Space Adventures, ilk turistleri uzay yolculuğuna göndereceğini resmen açıkladı



SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, gelecek yıl turistleri, dünya yörüngesine taşıyacak seferleri başlatacaklarını duyurdu. Turistler yolculuğu "Crew Dragon" isimli kapsül ile gerçekleştirecek.

Mars'ta devasa bir hortum görüntülendi



Atmosferi ve iklimi nedeniyle Mars, sürekli kasırga ve hortum gibi iklim olaylarına maruz kalıyor. Fakat, oluşan kasırgalar, Dünya'dakilerin aksine daha kısa süreli. Bu yüzden, Mars'ta kasırgaların görüntülenmesi zorlu olsa da geçtiğimiz aylarda NASA, devasa bir hortumu görüntülemeyi başardı. Kasırgaların yaygın olduğu Mars'ta 70 metre genişliğindeki hortum, Kızıl Gezegen'in ikliminden dolayı olağan sayılıyor.







