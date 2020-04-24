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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:08,Son Güncelleme:

Uzay temalı eğitim üssünün açılışı ertelendi

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Uzay temalı eğitim üssünün açılışı ertelendi
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Bursa'da yapımı tamamlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) açılışının, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı yazılı açıklamada BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan merkezin yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakının artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

 Bursa'ya sembol bir eser kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Burkay, "Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi" olan GUHEM'deki uzay ve havacılıkla ilgili 154 interaktif düzeneğin tamamının yerli üretim olduğuna dikkati çekti.

Uzay temalı eğitim üssünün açılışı ertelendi

Burkay, GUHEM aracılığıyla hem üretimde hem de ihracatta yeni nesil teknolojilerin devreye alındığı bir yapıyı oluşturarak, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, merkezin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılması planlanan açılışının Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini kaydetti.

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