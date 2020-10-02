'Uzaktan eğitime dijital dönüşüm penceresinden bakılmalı'

Covid-19 pandemisi tüm dünyada iniş çıkışlı bir grafik çizerek etkisini sürdürürken, salgından en fazla etkilenen alanlar arasında bulunan eğitimde de dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Yüz yüze eğitimi riskli bulan birçok ülke, eylül ayı itibarıyla başlattığı yeni eğitim-öğretim yılını, ağırlıkla uzaktan ve hibrit modelleri uygulamaya koyarak tamamlamayı planlıyor.

Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde (EMEA) öğretmenlere, eğitim kurumlarına ve yöneticilere uzaktan & hibrit modelin uygulanması konusunda teknolojik altyapı desteği sunan Microsoft, fiziksel eğitimden uzaktan & hibrit modele geçiş sürecinde eğitim sisteminin tüm paydaşları için kendisini bir “teknoloji partneri” olarak konumluyor. Şirket, eğitimdeki köklü değişimin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için atılması gereken adımları aşağıdaki 5 başlık altında özetliyor.

· Pedagojik inovasyon

· İnsanlar arasında bağ kurulması ve korunması

· Teknolojik erişim imkanlarının önemi

· Veri ve analiz aracılığıyla değerlendirme ve dönüşüm

· Eğitmenlerin eğitilmesi

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Microsoft’un uzaktan ve hibrit eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik girişimlerinin çok katmanlı olduğuna dikkat çeken Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem Erkul, “Tüm sektörler dijital dönüşümlerini tamamlamaya yönelik etkili adımlar atarken, paydaşlarının çoğunluğunu öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu eğitim dünyasının teknolojik anlamda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar olabiliyor. Bu noktada internet erişiminin kapsayıcılığından öğretmenlerin öğrencileriyle nasıl daha güçlü bir iletişim kurabileceklerine kadar birçok konuda 360 derece çözüm önerileri getiriyoruz” dedi.

“Yeni normal” olarak adlandırılan dönemin her alanda teknolojik dönüşümü hızlandırarak bazı yeni standartlar yarattığına vurgu yapan Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem Erkul, uzaktan ve hibrit eğitim modellerinin söz konusu standartlar arasında kalıcı olacağına inandığını dile getirdi. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren bir zorunluluk olarak baktığımız uzaktan eğitime artık dijital dönüşüm penceresinden bakmanın daha sağlıklı olacağını ifade eden Erdem Erkul, sözlerine şöyle devam etti: “İlk aşamada sadece öğrenci ve öğretmenlerin aynı platform üzerinde çevrimiçi buluşmasıyla eğitimde devamlılığın hedeflendiği geçici bir sistem olarak değerlendirilen bu modelde, adaptasyon sürecini yavaş yavaş geride bıraktığımızı düşünüyorum. Aldığımız geribildirimlerin ışığında, Microsoft Teams’in sunduğu ileri teknolojiyi eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik spesifik eklentiler ve araçlarla beslediğimizde, uzaktan ve hibrit eğitimin kayda değer oranda daha verimli hale gediğini gözlemledik. Zorunluluk sonucu yaygınlaşan bu sistem, eğitim alanında hem bireysel hem kurumsal bazda dijital okuryazarlığın ateşleyici gücü oldu.

Öte yandan, teknoloji adaptasyonuna destek olmanın yanı sıra, eğitim ekosistemindeki paydaşlara bireysel anlamda rehberlik etmenin de son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Tüm dünyada online eğitim olanakları sunduğumuz Teams kullanıcısı öğretmenlerin, videoları ve oyun bazlı çalışmaları canlı yayınlarında daha efektif kullandığını; öğrencilerinden önce kendi dijital yetkinliklerini geliştirmek için ekstra çaba sarf ettiklerini görüyoruz, bu bizim için çok değerli. Global bir sağlık kriziyle yayılan yeni bir eğitim modelinin, kriz ortadan kalktıktan sonra da uygulanabilirliğini koruyacak nitelikte olduğunu görmek, teknolojinin dönüştürücü gücünü kanıtlıyor”.

Microsoft’un uzaktan verimli çalışma platformu Teams, pandeminin ilk 3 ayında global çapta 150 milyonu aşkın insan tarafından uzaktan eğitim amacıyla kullanılmaya başlanmıştı.

Masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda, iOS ve Android cihazlarda her yerden ücretsiz kullanım imkânı sunan Microsoft Teams ile çevrimiçi sınıflar kuruluyor; ders programları ve ev ödevleri uzaktan, verimli ve güvenli bir şekilde sürdürülüyor. Microsoft, geçtiğimiz aylarda yeni eğitim öğretim yılının da büyük ölçüde uzaktan ve hibrit eğitimle geçebileceği yönündeki öngörüler doğrultusunda Teams’e yeni özellikler eklediğini açıklamıştı. Tüm öğrencilerin sesinin duyulmasına ve aynı zamanda el kaldırarak söz hakkı alabilmesine imkan tanıyan Teams’in yeni sürümünde eğitmenler 49 öğrenciyi tek ekranda görebiliyor. Katılımcıları daha küçük gruplar halinde sanal odalara ayırmak ve kişiye özel arka planlar yaratmak gibi birçok yeni özellikle öğrenci ve öğretmenlerin ders deneyimi iyileştirilirken; aynı zamanda Katılım Raporu ve Class Insights gibi akıllı data uygulamalarıyla öğrencilerin dersteki verimliliği de ölçülebiliyor.



