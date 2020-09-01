Uzaktan eğitim teknolojik ürünlerin talebini artırdı

Türkiye'de Mart başında başlayan pandemi sebebiyle okullarda eğitime ara verildi. Salgınla mücadele kapsamında öğrenciler eğitimlerine on-line devam etmeye başladı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim ile birlikte başladı. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor olsa da, uzaktan eğitim önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da birçok öğrencinin hayatında önemli rol oynayacak. Bu süreci daha verimli hâle getirmek isteyen ebeveynlerin okul alışveriş listelerine tablet, notebook ve diğer teknolojik cihazlar da eklenmeye başlandı.



Öğrenciler eğitimlerini televizyon, bilgisayar, tabletler ve cep telefonları gibi elektronik cihazlar aracılığıyla eğitimlerini sürdürüyor. Bu hızlı ve zorunlu değişim, uzaktan eğitime olanak sağlayan teknolojilere olan ilgiyi ve ihtiyacı artırdı. Düşük maliyetli dizüstü bilgisayar ve diğer teknolojik araçların satışı, ABD'de Mart ayından itibaren haftada yüzde 20 ila 40 arasında artış gösterdi.

Türkiye'de de durum farklı değil. Türkiye’deki bir bilgisayar üreticisinden yapılan açıklamaya göre; notebook ve tabletlerdeki talep, yüzde 20-30 civarında arttı. Desktop'ta ise bu sayı, yaklaşık yüzde 10'a yükselirken, telefondaki taleplerde bir değişiklik olmadı. Şirket, geliştirmekte olduğu yeni modellerinde uzaktan eğitimi de göz önüne alacak şekilde spekler eklemeye başladı. Özellikle tablette, son dönemlerde 4.5G’li tabletin tercih edildiği belirtiliyor.



