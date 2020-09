Uzaktan eğitim sistemi için teknoloji önerileri

Öneriler şöyle:



"Teknoloji konusunun en önemli paydaşları, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızdır. Çocuklarımızın eğitimi ve yeni teknolojik gelişmelere göre eğitim sisteminin düzenlenmesi uzun vadeli ve stratejik önceliklidir. Buna göre eğitim sistemi için aşağıdaki adımların atılmasını ilgili mercilerden talep ediyoruz.



Hemen her yerde aranan analitik düşünme konusunda eğitim programlarına ilkokuldan itibaren açık ve anlaşılabilir içeriğin yerleştirilmesi, hayatın her aşamasında öğrenmenin ve bilişsel faaliyetlerin en önemli etmenlerinden olan kritik düşüncenin, eleştirel muhakeme becerilerinin ve nihayetinde eleştiri yapma kültürünün, eğitim sisteminde ve her türlü kademe sınavında doğrudan bu isimler altında ve anlaşılır şekilde ölçülmesi için gerekli dönüşümün yapılması, eğitim sisteminin buna göre düzenlenmesi. Eğitim sistemine kritik yazı yazma, analitik yazı yazma gibi eğitimlerin zorunlu olarak eklenmesi. Çocuklarımıza eleştirel düşünme ve yapıcı eleştiri kültürlerinin küçük yaşlarda kazandırılması için gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz.



Gelişmekte olan teknolojiye paralel olarak kültürümüzde ve günlük yaşantımızda da değişimler meydana gelmekte, daha çok tablet, telefon, bilgisayar kullanımı artmakta ve buna paralel olarak da içeriğin takibi zor bir hale gelmektedir. Sosyal medya, Youtube, televizyon yayınlarında bulunan zararlı içerik, kültürümüze ters içerikler, subliminal mesajlar bir tehdit oluşturmaktadır. Kültürel ve bilişsel yozlaşma ve kasıtlı yönlendirme riskleri bulunan dijital mecralar tehdit barındırmaktır. Gelişmiş bütün ülkelerde bulunan ve çocukların korunmasını amaçlayan çalışmalara ilave olarak ülkemizde de kültürümüzü korumaya yönelik ilave önlemlerin alınmasını ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı araştırma, bilinçlendirme ve önleme faaliyetlerinin yürütülmesini talep etmekteyiz.



Antalya özelinde, turizm ve tarıma yönelik olarak üretilen haberleşme ve yazılım ürünlerinde güvenlik konusunda çalışmalar yapılması, kişisel verilerin korunması, haberleşme zaafiyetlerinin ve veri güvenliğinin incelenmesi, konu hakkında bilinçlendirme ve araştırma çalışmalarının yapılması. Yeni bir trend olarak ortaya çıkan yapay zeka çalışmaları çokça bahsedilen ancak yeterli uygulama imkanlarının sahada bulunamadığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zeka konusunda bilgilendirme ve yol göstermeye yönelik eğitimler verilmesi ve yönlendirme faaliyetlerinin başlatılması, Antalya genelinde teknoloji konusunda bir envanter çalışması ihtiyacı anlaşılmaktadır."