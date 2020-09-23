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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Uzaktan eğitim için de kullanılan Zoom'un öne çıkan özellikleri

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Uzaktan eğitim için de kullanılan Zoom'un öne çıkan özellikleri
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Covid-19 etkilerini sürdürmeye devam ederken, eğitim kurumları riski asgariye indirmek için yeni eğitim-öğretim döneminde öğretmen ve öğrencileri sanal sınıflarda buluşturmaya devam ediyor. Pandemi döneminde sosyal mesafe kuralları ve karantina önlemleri kapsamında dijitalleşen iletişimde öne çıkan uygulamalardan biri olan Zoom, yayınladığı 4 yeni özellikle dikkat çekti.

Zoom’un aynı anda 49 katılımcıyı ekrana yansıtma özelliği olan Gallery View’da öğretmenler, galeri görüntüsü sırasında hangi öğrencinin nerede bulunmasını istiyorsa ona göre basitçe görüntüyü sürükleyip, istediği noktaya sabitleyebiliyor. Sanal sınıfa giren yeni katılımcılar ayarlanan görüntünün değişmesine sebep olmuyor. Özellikle sıralı etkinliklerde ya da öğrencileri gruplara ayırmada bu özellik önemli bir görev üstleniyor.

Zoom’un “Pin Video” özelliği, aktif konuşmacı görünümünü devre dışı bırakarak yalnızca arzu edilen videonun kişisel görünümünüz için sabitlenmesine olanak tanıyor. Toplantı sahipleri, çoklu sabitlemeyle, kendi özel ekranlarında 9 öğrenciyi sabitleyebiliyor. Öğrenciler de aynı biçimde öğretmenin izniyle 9 videoya kadar ekranlarını sabitleyebiliyorlar.

Bu sayede işaret diliyle iletişim kuran öğretmen ve öğrenciler, aktif konuşmacıların söz sahibi olmasıyla yaşanabilecek video görüntü değişiminden etkilenmiyorlar. Böylece işitme engelli ya da işitme problemi yaşayan öğrenciler ekranın sabit noktasında her an iletişime uygun halde konumlandırılıyorlar.

Grup çalışmaları

Zoom ile gelen çoklu spot özelliğiyle öğretmenler sanal sınıflarında 9 öğrenciye kadar video görüntüyü tüm sınıfın görebileceği biçimde sabitleyebiliyorlar. Bu özellik, örneğin sunum yapacak olan bir grup öğrencinin öne çıkmasını sağlayarak, tüm sınıfın dikkatini bu gruba çekebiliyor.

Sesi açmak basitleşti

Öğretmenlerin, Zoom’da sesi açmak için öğrencilerden izin almaları gerekiyordu ancak yeni özellikle sesi açmak ve yönetmek daha kolay hale geldi. Öğrenciler ya da velileri, mikrofon simgesinin “yukarı” okuna tıklayarak açılan menüden kimlerin sesini açma iznine sahip olduklarını görebiliyor ve yönetebiliyorlar. Sesi açma yetkisine sahip kişileri görmek için, “Sesini Açabilecek Kişileri Görüntüle” listesine tıklanması gerekiyor. Bu listeden dilenildiğinde sesi açma yetkisi geri çekilebiliyor.

Öğretmenlerin Zoom sınıflarını yönetebilmeleri için bazı önlemler de özellikler arasına eklendi. Güvenlik simgesi aracılığıyla öğretmenler, öğrencilerinin şunları yapmalarını engelleyebiliyorlar:

  • Ekranlarını paylaşıma açmaları
  • Kendilerini yeniden isimlendirmeleri
  • Tüm sınıfa yazılı mesaj göndermeleri
  • Mikrofonlarını açmamaları

Zoom’un bu yeni özelliklerinden faydalanmak için son Zoom'un yeni güncellemesini indirmiş olmanız gerekiyor.

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