Uzaktan eğitim için 3 ay süreyle 6 GB ücretsiz internet

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini desteklediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Alınan tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Ülke genelinde uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte Vodafone olarak tüm müşterilerimize Bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak 3 GB internet hediye etme kararı almıştık. Toplam 6 GB’lık internet desteğimizi Mart ve Nisan aylarında müşterilerimize sunduk. Şimdi, uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararı üzerine biz de 6 GB’lık internet desteğimizi Mayıs sonuna kadar uzattık. Bu kapsamda, tüm müşterilerimize 6 GB’lık kullanım hakkını otomatik tanımladık.”

Vodafone, televizyon servisi Vodafone TV üzerinden de uzaktan eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Buna göre, tüm Vodafone TV kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor.

Üniversite öğrencilerine de 6 GB ücretsiz internet

Vodafone ayrıca, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine de destek oluyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan anlaşma kapsamında, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan Vodafone’lu öğrencilere “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor. Öğrenciler, ücretsiz internet ek paketleri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden başvurabiliyor. Paket, 3 ay boyunca otomatik olarak yenileniyor.