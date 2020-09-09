Uzaktan eğitim döneminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yöntemiyle güz dönemine başladı. Bu durumu fırsat bilen siber korsanlar video konferans uygulamalarından e-postalara, oltama saldırılarından sahte internet sitelerine kadar birçok yöntemle öğrencileri hedeflemeye başladı. Uzaktan eğitim döneminde çocukların telefon, tablet ve bilgisayar gibi internete bağlı cihazlarla her zamankinden daha fazla zaman geçirdiğine dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynlere 8 önemli tavsiyede bulunuyor.

1. Kontrolü elden bırakmayın. Uzaktan eğitim döneminde çocuklar telefon, tablet ve bilgisayar ile hiç olmadığı kadar fazla zaman geçirecek. Bu nedenle çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın. Yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına dikkat edin.

2. Video konferans yazılımının güncel olduğundan emin olun. Bu tarz uygulamaların son sürümlerini kullanmak ve düzenli bir şekilde güncellemek herkes için gerekli bir adımdır. Bu tür uygulamaların geliştiricileri düzenli olarak güvenlik iyileştirmeleri yaparlar. Çocuğunuzun kullandığı bilgisayardaki bu uygulamaların güncel tutulmasını sağlamak önceliğiniz olmalıdır.

3. Sahte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitelerine karşı temkinli olun. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim uygulaması TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanalları ile eba.gov.tr internet sitesinden gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA logosu kullanan sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu tür siteler kişisel bilgilerinizi, kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirmeye çalışmak için oluşturulmuş olabilir.

4. Endişelerinizi açıkça paylaşın ve uyarın. Çocuğunuza bu dönemde bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun. Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıklayın. Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajları, anlık mesajları ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

5. Düzenli olarak yedekleme yapın. Uzaktan eğitim sırasında kağıt ve kalem yerine bilgisayar dosyaları kullanılıyor. Ödevleri, alınan notları ve eğitim ile ilgili diğer dokümanları sürekli yedekleyerek cihazın kaybolması ya da bozulması durumunda veri kaybının önüne geçerek çocuğunun eğitiminin aksamamasını sağlayabilirsiniz.

6. Güçlü parolalar kullanın. Ailenizdeki herkesin karmaşık parolalar kullandığından emin olun ve çocuklarınızın, çevrimiçi hesaplarınızla ilişkili parolaları kullanmasına asla izin vermeyin. Büyük küçük harf, rakam ve noktalama işaretlerinden oluşan uzun ve güçlü parolalar kullanmaya dikkat edin.

7. Cihazlardaki kameralara izinsiz erişilmediğinden emin olun. Kameranın sadece video konferans uygulaması kullanılırken açık olmasına dikkat edin. Uygulama izinleri konusunda temkinli olun. Kameraya erişmek isteyen uygulamaların izinlerini kontrol edin ve güvenilir olup olmadıklarını araştırın.

8. Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.



