Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran araçlar

Üretim ve hizmet sektörünü ciddi bir şekilde etkileyen pandeme nedeniyle, birçok alanda uzaktan çalışma sistemini zorunlu hale getirdi. Bazı şirketler ve çalışanlar bu duruma hazırlıksız yakalanırken, bazıları için rutin bir sürece geçiş gibi oldukça kolay bir şekilde uyum sağladı. Pandeminin halen devam etmesi ve uzaktan çalışma sistemine önümüzdeki aylar, hatta belki yıllarda da devam edilmesini zorunlu kılıyor. Bu nedenle şirketlerin ve çalışanların, en verimli olabilecekleri şekilde uzaktan çalışma araçlarını belirlemesi gerekiyor. Bu yazımda freelance ve tam zamanlı deneyimime dayanarak, uzaktan çalışmada yararlı olabilecek araçları listeledim.

1)İletişim: Maalesef günümüzde birçok şirkette yapılan en büyük hata WhatsApp üzerinden iş için iletişim kurmak oluyor. Özellikle de kişisel numaralar üzerinden kurulan iletişim, iş ve özel hayat arasındaki ayrımın kalkmasına ve verimlilik kaybına yol açıyor. Bunun için Slack, Telegram gibi platformların tercih edilmesi çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır.

2)Uzaktan işbirliği: Aynı ofis ortamında çalışmanın kişiler üzerindeki en büyük faydası, yaratıcı düşünmenin daha etkin bir rol oynaması oluyor. Ancak uzaktan çalışmada da bunu sağlamak mümkün. Örneğin MURAL gibi dijital çalışma araçları; çalışanlar için planlamadan beyin fırtınası yapmaya kadar görselleştirme imkanı sunuyor. Çalışanlar MURAL ile fikirlerini çizimler ve diyagramlarla aktarabiliyor.

3)Sanal etkinlikler: Etkinlik endüstrisi zaman planlamasının yapılabilmesi ve çok sayıda kişiyi bir araya getirebilmeyi gerektirdiği için oldukça karmaşık bir süreçtir. Sanal etkinlikler, etkinlik endüstrisi için bir alternatiften çok daha fazlasını sunuyor. Çeşitli konferans kanalları ve sponsor alanlarıyla geleneksel etkinliklerin özellikleri korunarak sanal etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Bunun için Hopin gibi sanal sağlayıcılar önemli faydalar sunuyor. Hopin gibi sanal sağlayıcılar, katılımcılar ve konuşmacıları için erişilebilir ve sürdürülebilir bir ortam sunuyor.

4)Canlı yayınlar: 2019'da piyasaya sürülen LinkedIn Live, kullanıcılarının bağlantılarına yayın yapmalarına olanak tanıyor. CG, Cisco ve Avrupa Komisyonu gibi kuruluşlar tarafından da kullanılan LinkedIn'in yayın işlevi; bina açılışlarından üniversite mezuniyetlerine, konferans açılışlarından çalışanlarla etkileşimli sohbetlere kadar birçok imkan tanıyor.

5)Uzaktan toplantılar: Online toplantı denilince akla ilk gelenler elbette Skype, Whereby, Zoom, Google Hangouts ve Microsoft Teams gibi popüler platformlar. Bu platformlar pandemi döneminde artan kullanıcı sayılarıyla birlikte ücretsiz deneme sürümlerinde yükseltmeler sundu ve çeşitli güvenlik önlemleri de aldı.

Bu dijital teknolojilere sahip olmadığımızı düşündüğümüz bir senaryoda, işletmelerin büyük bir çoğunluğu bu tip ulusal acil durumlarda kapanmak zorunda kalacaktı. Ancak artık parmaklarımızın ucunda olan dijital araçlar sayesinde, işimizi her zamanki gibi sürdürme imkanına sahibiz.

Burak Kesayak

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