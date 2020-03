Uzaktan çalışma için ihtiyaç duyacağınız 5 teknolojik çözüm

Gelişmiş ülkelerde giderek daha çok yaygınlaşan ‘uzaktan çalışma’ kavramı, Corona virüs (COVID-19) salgını ile Türkiye’de de gündemde. Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de henüz çok yaygın olmayan ‘uzaktan çalışma’ ya da ‘evden çalışma’, salgının yayılmasını önleyebilmek için düşünülen çözümler arasında. Bazı uluslararası şirketlerin haftanın belli günleri çalışanlarına uzaktan çalışma izni verdiği biliniyor. Şimdi salgın nedeniyle böyle bir uygulaması olmayan şirketlerde de uzaktan çalışma gündeme geliyor.



‘Uzaktan’ ya da bir başka deyişle evden çalışma için öncelikle hem işyerlerinde hem de evlerde iyi bir internet altyapısı olması gerekiyor. Uzaktan şirketin sunucuna herhangi bir zamanda erişebilmek en önemli konu. Bunun için de iyi bir internet bağlantısı şart. TP-Link, evden verimli çalışma için en iyi internet bağlantısını sağlayan ürünlerin, çözümlerin olduğunu bildirerek, en iyi bağlantıyı sağlayan beş farklı ürünü açıklıyor.



Deco ve Mesh WiFi Ağı



Mesh teknolojisi, çok geniş alanları kapsama konusunda ideal bir çözüm. Herhangi bir köşede en iyi kapsama alanı, hız ve düzenli bir WiFi deneyimini 600 m2'ye kadar sağlayabilen bir teknoloji. Bu teknolojiye sahip cihazlar, ana yönlendirici tarafından sunulan WiFi sinyalini alan boyunca kesintisiz olarak dağıtıyor, böylece kullanıcı bir odadan diğerine geçerken performans veya hızda bir düşüş yaşanmıyor.



TP-Link’in Mesh teknolojisine sahip Deco ürün ailesi, farklı pek çok modele sahip ve her tip ev ve kullanıcıya uygun bir model bulunuyor. Tek kata yayılmış, nispeten daha küçük daireler için uygun fiyata sahip modellerin yanı sıra çok katlı yapılar için Mesh teknolojisi ile powerline (elektrik hattını internet hattı haline getiren) teknolojisini birleştiren Deco P9 modelli gibi çözümler de mevcut. Mesh teknolojisi sayesinde daha geniş alanda, daha yüksek hıza sahip bir WiFi ağı oluşturup, evden kesintisiz çalışmanın keyfi çıkarılabiliyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü, kötü amaçlı yazılım güvenliği gibi özellikler sayesinde güvenli bir çalışma ortamı da sağlanıyor.



Elektrik Hattını İnternet Ağına Dönüştüren Powerline Adaptörler



Powerline (PLC) teknolojisi, WiFi bağlantısının tüm odalara ulaşmadığı ve evin bir ucundan diğerine bir Ethernet kablosunun taşınmasının mümkün olmadığı evler için en ideal çözüm. Bu teknoloji, interneti herhangi bir odaya götürmek için evin elektrik tesisatını kullanmaya izin veriyor. Yönlendiricinin yanına bir PLC cihazı ve istenen odaya başka bir PLC cihazı takıp eşleştirildiğinde, elektrik prizi olan her odaya güçlü bir internet bağlantısı da götürülmüş oluyor. Üstelik ister kablolu ister kablosuz bağlantı seçeneği ile. Farklı gereksinimlere uygun, çok farklı powerline adaptör seçeneği bulunuyor.



WiFi Kapsama Alanını Genişleten Ürünler



Eğer evde WiFi sinyallerinin düzenli erişemediği yerler varsa ve bu bölgelerde de çalışmak gerekiyorsa, en basit çözüm WiFi sinyal genişletici kullanmak. Wi-Fi kapsama alanı genişleten bu ürünleri modem ile ölü bölge arasında en uygun yere yerleştirerek ölü bölge sorunu çözülebiliyor. Üstelik ‘akıllı sinyal göstergesi’, ürünü yerleştirmek için en uygun yeri bulmada kullanıcılara yol gösteriyor. TP-Link’in iOS ve Android destekli Tether uygulaması ile bu cihazların kurulumu ve kullanımı da son derece kolay. TP-Link, bu ürün grubunda da kullanıcılara bol seçenek sunuyor. Mesh teknolojisini içeren en son modellerden çok ekonomik modellere, çift bant desteğinden üzerinde ek fiş yer alan genişleticilere, MU-MIMO desteğinden hüzmeleme (beamforming) teknolojisine kadar geniş bir ürün seçeneği için en uygun modeli seçmek mümkün.



TP-Link RE200 WiFi sinyal genişleticisi, en gelişmiş modellerden biri. HD video izlemek, çevrimiçi konferanslar, büyük belgeleri indirmek ve yoğun bant genişliği gibi tüm zorlu görevleri yapmak için ideal olan ürün çift bantlı, ek Ethernet bağlantı noktası da bulunan bir çözüm.



Ağ Anahtarları



Eğer evdeki kablolu ağa çok sayıda cihazın bağlanması gerekiyorsa, ağ anahtarı (switch) kullanmak en mükemmel çözüm. Ağ anahtarları, aynı ağ içindeki cihazların birbirine bağlanmasını sağlıyor. Yani kablolu bir yerel alan ağı (LAN) oluşturuyorlar. Oyun konsolları, akıllı TV’ler, vb cihazların ağa bağlanmasını; diğer cihazların bunlara erişebilmesini; yazıcıları paylaşabilmesini veya internet ağı içinde dosya paylaşımını sağlıyorlar.



8 adet Gigabit girişi bulunan TL-SG108 ağ anahtarı, her ağ cihazının bağlantı hızını algılıyor ve akıllıca optimum performans ve uyumluluk içinde cihazlara bağlantı sağlıyor. 8 bağlantı noktası, büyük dosyaların anında aktarılmasına ve parazit olmadan ağır bant genişliği kullanımına izin veriyor. Ek olarak, enerji tüketimi otomatik olarak bağlantının durumuna ve kablo uzunluğuna göre ayarlanıyor. Enerji tasarrufu sağlayan ürün, karbon ayak izini en aza indirerek ağın genişlemesine izin veriyor.



4G Mi-Fi Yönlendiriciler



Uzaktan çalışan kişi eğer sabit bir mekanda durmuyorsa, sürekli hareket halinde ve sabit internet olmayan yerlerde de çalışması gerekiyorsa Mobil WiFi (MiFi) yönlendirici kullanması en ideal çözüm olacaktır. İçine bir SIM kart takılarak kullanılan bu ürünler, her yerde güvenli ve hızlı bir WiFi ağı oluşturuyorlar. 4G/4.5G destekli bu ürünler, akıllı telefonun pilini tüketmeden bir ağ oluşturmayı sağlıyor. Ayrıca USB şarj bağlantı noktasına sahipler ve daha geniş kapsama alanı sunuyorlar. Örneğin, TP-Link M7200 modeli, 150Mbps indirme hızı ve 50 Mbps yükleme hızı ile kesintisiz HD video keyfi, hızlı dosya indirme, 10'a kadar kablosuz cihaz desteği ve sabit görüntülü sohbet yapılabilecek 4G LTE bağlantısı sunuyor. Ayrıca TPMifi Uygulaması ile kolayca yönetilebiliyor.



Taşınabilir MiFi cihazlarının yanı sıra yine SIM kart desteği olan hem sabit hem mobil bağlantı desteği sunan çözümler de var. Archer MR200 yönlendirici, bu ürünlerden biri. Sabit internet olanağı olmayan yerler için uygun olan bu ürün aynı zamanda işin kesintiye uğramaması için sabit bağlantıyı yedekleme amacıyla da kullanılabiliyor. Archer MR200, kablo, fiber ve DSL modemleri desteklediği için 150Mbps'ye kadar indirme hızı, çift bantlı Wi-Fi kapsama alanı ve yedek olarak WAN bağlantısı sunan, entegre bir 4G LTE modem ile güçlü bir seçenek. 2.4GHz bandında 300Mbps ve 5GHz bandında 433Mbps maksimum hıza sahip eşzamanlı çift bantlı Wi-Fi ağları oluşturuyor.



Corona salgını nedeniyle gündeme gelen ‘uzaktan çalışma’, önümüzdeki yıllarda daha yaygın bir çalışma tarzı olacak. Yukarıda belirtilen gibi teknolojiler daha yoğun kullanılacak ve evden çalışmanın sadece çalışan için ödüllendirici bir deneyim olmasını değil, aynı zamanda üretkenliklerini artırmasını da sağlayacak.