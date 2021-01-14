Uzaktan çalışırken veri depolama sistemleriniz güvende mi?

Verilerin sağlıklı bir şekilde erişilmesi, kaydedilmesi ve yönetilmesi, uzaktan çalışma sistemine geçen şirketlerde önemli bir gündemi oluşturuyor. Çoğu şirket bu ihtiyacını NAS (Ağ Bağlantılı Depolama Sistemi) ile karşılıyor. NAS’ın pek çok faydasının olduğunu ancak NAS kullanan şirketlerin de diğer şirketler gibi veri kaybına karşı önlem alması gerektiğini belirten Günal, bu sistemlerdeki veri kaybı riskini engelleyecek yolları paylaşıyor.

1. Erişim haklarını kontrol edin. Eğer birden fazla kişi ağı kullanıyorsa, hangisinin hangi veriye erişimi olduğunu iyi bilin. Diğer kişilerin ihtiyacı olacağını tahmin edemeyen biri, sizin için önemli verileri silebilir.

2. Otomatik olarak yedekleme yapın. NAS pek çok avantaj sunsa da veri güvenliğini %100’e çıkartamaz. Bu nedenle, NAS’larda depolanan verileri mümkünse başka bir lokasyonda bulunan ayrı bir cihazda daha depolamalı ve verileri şifrelemelisiniz.

3. Doğru düzeni seçin. Bir NAS’ın sahip olabileceği farklı RAID konfigürasyonların olduğunu unutmayarak seçiminizi ihtiyacınıza en uygun şekilde yaptığınıza emin olun. Diğer yapılara göre daha iyi bir seçenek olan “RAID-5”i tercih etmeniz, mutlaka daha iyi bir güvenlik seviyesi yaratacaktır. Hangi RAID versiyonunu seçerseniz seçin başka bir yedek bulundurmayı da unutmayın.



4. Düzenli testler yapın. Eksik ya da erişilemeyen bir yedeklemenin hiçbir yararı yoktur. Bir NAS’ı kullanmaya başlamadan önce mutlaka uzmanlar tarafından test edilmiş olduğundan emin olun ve kullanım boyunca da test etmeye devam edin. Aksi takdirde fark edemeyeceğiniz bir hata nedeniyle çok kısa zamanda veri kaybıyla karşı karşıya gelebilirsiniz.

5. Belgeleyin. Sistemde kaç yönetici varsa hepsinin NAS sistemini nasıl kullandığına dair belgelerin olduğuna emin olun. Kullanılan dosya sistemlerinin ve kontrolörlerin dokümanının olması veri kaybı riskini azaltırken, vaka anında verilerin geri kazanılmasında da önemli rol oynuyor.

6. Yatırımlarınızı doğru yapın. Yanlış bir karar, verilerinizi geri dönülmez bir yola sokabilir. Bu nedenle sisteminiz için yeni hard diskler alırken özelliklerine çok dikkat edin. 7/24 devam eden operasyon, hızlı erişim süreleri ve büyük önbellekleri olan diskleri seçmek, üretimden kaynaklı hataları en aza indirdiğinden veri kaybı ihtimalini azaltıyor.

7. Her şeye rağmen veri kaybı yaşarsanız profesyonellere başvurun. Acil bir durumda, NAS’ı kendiniz düzeltmeye çalışmayın. Panik içerisinde yapılan bilinçsizce müdahaleler, verilerinizin durumunu daha kötüye götüreceğinden profesyonel bir veri kurtarma servisine başvurun.