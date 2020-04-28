Uzaktan çalışanlara ücretsiz siber güvenlik kursu

Fortinet, siber suç dünyasında yaşanan artışa karşı siber güvenlik farkındalığını artırmak ve siber güvenlik becerilerinde yaşanan eksikliği gidermek için Network Security Expert (NSE) Enstitüsü'nde sunduğu eğitimlere ve sertifika programlarına FortiGate Essentials isimli yeni bir program ekledi.



Güvenlik artık ağlardan çıkarak uzaktan çalışan son kullanıcıların laptoplarına, masaüstü bilgisayarlarına ve evlerindeki ağlara kaydı. Siber suçlular da bu değişimi fırsat bilerek kendilerini korumaları için gerekli siber güvenlik becerisine veya farkındalığına sahip olmayan çalışanları hedef alıyor. FortiGuard Labs tehdit araştırma ekipleri, siber suçluların korona virüs temalı olan e-postaları ve sosyal mühendislik tekniklerini kullandığını gözlemliyor.



FortiGate Essentials Kursu, herkesin ev konforunda ücretsiz olarak siber güvenlik becerilerini geliştirmesini sağlıyor. Profesyonel siber güvenlik çalışanlarının yanı sıra siber güvenlik kursuyla becerilerini geliştirmek isteyen profesyonel BT çalışanları da bu kurstan faydalanabiliyor. Herkesin kendi temposunda öğrenmesini sağlayacak şekilde kayıt alınan bu eğitime katılanlar güvenlik duvarı ilkelerini, kullanıcı doğrulamasını, yönlendirmeyi (routing) ve SSL VPN'i yapılandırmayı öğrenebilecek. Katılımcılar aynı zamanda FortiGate Yeni Nesil Güvenlik Duvarı'nın temel özelliklerini çalıştırmanın ve yönetmenin yanı sıra temel ağ güvenlik çözümlerini hizmete almayı ve yönetmeyi de öğrenecek.



Kurs yaklaşık 8 saatlik online ve katılımcının temposuna göre ayarlanmış eğitimden ve lab demoları için de günlük 1 saatlik online oturumlardan oluşuyor. Ayrıca lab demosunun ardından her gün fazladan 1 saat boyunca soru-cevap oturumu ve tartışmalar yapılıyor. Bu günlük video oturumları, Fortinet Sertifikalı Eğitmenleri'nin (Fortinet Certified Instructor, FCT) canlı ağ ortamında FortiGate'in özelliklerinin nasıl yapılandırılacağını ve kullanılacağını göstermesini sağlıyor. Aynı zamanda katılımcıların da eğitmenlere soru sorarak derste öğrendikleri bilgileri daha da pekiştirmelerine imkan tanıyor.



Şirket, herkesin erişimine açık olan NSE1 ve NSE2 siber güvenlik farkındalık kurslarıyla uzun zamandır herkesin siber farkındalığını artırmak için çalışıyor. Bu kurslar, günümüz tehdit ortamı hakkında temel bilgiler sunuyor. Ayrıca içinde siber suçlular tarafından sıkça kullanılan hileler ve stratejiler, temel siber güvenlik kavramlarıyla ilgili bilgilerin yanı sıra kritik güvenlik ilkelerine ve teknolojilerine bir giriş yapılmasını sağlayan içerikler yer alıyor. Kullanıcıların karşı karşıya gelebilecekleri tehditlere karşı temel bilgiye sahip olmalarını sağlayan bu kurslar, evlerinden internete bağlanan insanların sayısının artmasıyla daha da önemli hale geliyor. Bu yüzden Fortinet, insanların kendilerini ve aile üyelerini ücretsiz içerikleri kullanarak eğitmelerini tavsiye ediyor.