Uygulamaların yayılışı kontrolden çıktı, çalışan deneyimi çöküşün eşiğinde

Citrix şirketinin yeni araştırmasına göre çalışanlar kendilerine çok fazla araç verildiğini ama uygulama için yeterince verimli yöntemler sağlanmadığını hissediyor. Bu durum da çalışanların iş görme yeteneğini engelliyor.

Şirketin İş Stratejisi Başkan Yardımcısı Tim Minahan şunları söylüyor: “Çalışanların çalışma saatleri aynı kaldı ya da uzadı ama çalışanlar teknolojinin kendilerine engel olması nedeniyle daha az iş üretiyor. Yeni, hibrit çalışma modelleri çevresinde yapılanan şirketlerin teknolojinin rolünü ve teknolojiyi kuruluşları çapında uygulama yöntemlerini, çalışanlara engel oluşturmadan, onları başarıya taşıyacak gücü verecek şekilde yeniden tasarlamaları gerekiyor.”

Citrix bu konuda şirketlere yardımcı olmak için OnePoll aracılığıyla, Amerika’da bulunan, BT alanından 1.000 karar alıcı ve 2.000 çalışanın katıldığı Work Your Way araştırmasını yürüttü. Araştırma birkaç önemli eğilimi ortaya çıkardı:

UYGULAMALARIN YAYILIŞI KONTROLDEN ÇIKTI

Çalışanların işlerini yapmak için ihtiyaç duyduğu araçların sayısı ve çalışma alanında yarattıkları karmaşa da önemli ölçüde arttı. Work Your Way araştırmasının ortaya çıkardığı gibi:

* Çalışanların %64’ü salgın öncesine göre daha fazla sayıda iletişim ve işbirliği aracı kullanıyor ve

* Çalışanların %71’i bu araçların çalışmalarını daha karmaşık hale getirdiğini söylüyor

* Çalışanların önüne engeller çıkıyor ve şirketlerin, çalışanların işe bağlılığını ve mümkün olan en iyi performansı * göstermesini sağlamak için çalışma hayatındaki engelleri ve pürüzleri ortadan kaldırması ve çalışanları yeni iş yapma yollarını öğrenmeye zorlamaktan çok, onların çalışma tarzlarına uyum sağlayan teknolojiyi sunması gerekiyor.

Yeni Bir Dijital Uçurum Ortaya Çıkıyor

Ancak, çalışma tarzları temelli olarak değişti. Minahan, “Çalışanlar eski çalışma biçimlerine geri dönmüyor,” diyor. Work Your Way araştırması da bunu doğruluyor. Araştırmaya katılanların neredeyse %90’ı salgın sonrasında evden ve ofiste çalışmaya devam etme esnekliği istiyor. Minahan, “Çalışanlar bulundukları konumdan bağımsız olarak tutarlı, güvenli ve güvenilir bir deneyim sunan ve yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlayan araçlarla desteklenmeli,” diyor.

Çalışma Hayatının Geleceğinde Dijital Çalışma Alanları Var

Bilinçli kuruluşlar bunu kabul ediyor ve dijital çalışma alanlarını bunu sağlamanın bir yolu olarak görüyor. Şirketler dijital çalışma alanları sayesinde:

Çalışmayı birleştirebilir – Çalışanlar ister evde, ister uçakta, isterse de bir ofiste olsun, her türlü iş kanalında, cihazında ya da konumunda üretken olmak için ihtiyaç duydukları bütün kaynaklara tutarlı ve güvenilir erişim sağlar.

Çalışmayı güvenceye alabilir – Bağlama göre erişim ve uygulama güvenliği, çalışma nerede gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, uygulamaların ve bilgilerin güvence altında olmasını sağlar.

Çalışmayı basitleştirebilir – Makine öğrenmesi, sanal asistanlar ve basitleştirilmiş iş akışları gibi zeka yetenekleri, çalışma deneyimini, çalışanların pürüzlerden uzak çalışabilmesini ve en iyi performansı göstermesini sağlayacak şekilde kişiselleştirebilir, yönlendirebilir ve otomatikleştirebilir.

Work Your Way araştırmasına katılanların neredeyse %90’ı şirketlerinin hibrit / dağıtılmış çalışmayı kolaylaştırmak için dijital çalışma alanı yazılım platformları kullandığını söylüyor. Bu platformlar başarılı sonuçlar sağlıyor.

Çalışanların %72’si bu platformların üretkenliği artırdığını söylüyor ve

%77’si bunların işbirliğine katkıda bulunduğunu belirtiyor

Minahan, “Şirketler, çalışanlarla onlara engel olan teknoloji arasında bir katman oluştururken, çalışanlara, işlerini yürütmek ve amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duydukları uygulamalarla verimli bir etkileşim kurmalarını sağlayacak gücü verebilir,” diyor.